Le Ballon sur glace mineur du Témiscouata reprend la compétition de belle façon

Après une pause obligée de plus de 19 mois de participation à des tournois à cause de la pandémie, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata a enfin pu renouer avec la compétition. Malgré la tenue de plusieurs pratiques et de quelques matchs hors concours au cours des derniers mois, rien de mieux que de participer à des tournois pour évaluer le développement des joueurs.

Deux équipes du BSG mineur du Témiscouata ont d’ailleurs participé à des tournois récemment. Les deux équipes juvéniles M19 ont participé à la Coupe les Becquets à Saint-Pierre-les-Becquets située dans la MRC de Bécancour les 23 et 24 octobre derniers. L’équipe féminine T-Miss s’est inclinée 1 à 0 en finale contre les As de Sainte-Anne-des-Plaines dans la catégorie senior féminin B. Puis, le club masculin Blitz a perdu en quart de finale.

La fin de semaine dernière, ces deux mêmes formations participaient à un autre tournoi à Val-des-Sources en Estrie. L’équipe féminine T-Miss a de nouveau accédé à la finale de la catégorie senior féminin B, mais elle a connu un sort presque similaire en s’inclinant par un pointage de 2 à 1 en fusillade face aux Collisions de l’Ontario. Le club masculin le Blitz a connu un plus long parcours que lors de son dernier tournoi en accédant à la finale de la catégorie Senior masculin intermédiaire A. Toutefois, le Blitz a baissé pavillon 2 à 0 lors de l’ultime match face à l’expérimenté club du Target.

Par ailleurs, les autres équipes mineures du BSG devraient être en action lors du tournoi mineur de ballon sur glace du Témiscouata qui aura lieu les 11 et 12 décembre prochain à Dégelis.