Plus de 900 hockeyeurs pour le Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les administrateurs de Hockey Rivière-du-Loup annoncent la tenue de la 13e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière-du-Loup.

Ainsi, après une année d’absence causée par la pandémie, la région accueillera 42 équipes de calibre Bantam provenant de toutes les régions du Québec dès ce jeudi 25 novembre et ce, jusqu’au dimanche 28 novembre, jour de la présentation des finales, soit une augmentation de 13 équipes par rapport à la tenue du précédent tournoi, en 2019.

Le comité organisateur se prépare déjà à recevoir plus de 900 hockeyeurs et personnel d'encadrement des équipes, dont 10 équipes dans le calibre AA et 14 équipes scolaires, en plus de quelque 2000 accompagnateurs. Déterminés à conquérir les honneurs de ce tournoi dont la notoriété n’est plus à faire, les jeunes joueurs fouleront les deux glaces louperivoises, soit celle du Centre Premier Tech et pour la toute première fois, la nouvelle glace olympique du Stade de la Cité des jeunes.

Le Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière du Loup, fort de la collaboration de son partenaire officiel, Pierre Dubillard, propriétaire des restaurants McDonald’s de la région de Rivière-du-Loup, mettra en jeu la prestigieuse «COUPE McDonald's».

Soulignons également l’apport récurrent de M. Dubillard, qui offrira de nouveau des certificats cadeaux d’une somme de 15 $ aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres présentées lors des 4 jours de cet événement annuel.

Comme par les années antérieures, les spectateurs qui assisteront à la 13e édition du Tournoi seront admis gratuitement. Hockey Rivière-du-Loup souhaite ainsi inciter la population et les amateurs de hockey à venir encourager massivement nos jeunes joueurs et leur démontrer notre appui face à la résilience dont ils ont dû faire preuve au cours des derniers mois. Il en ira de même pour les autres tournois qui seront présentés en sol louperivois au cours des prochains mois.

Président d’honneur

La présidence d’honneur de cette 13e édition a été confiée à Benoit Gauthier, figure locale bien connue dans le monde du hockey, membre du comité fondateur du tournoi Bantam et l’un de ses principaux architectes au fil des ans.

Entraineur du Bantam Bleu et Or (BB et CC) de Rivière-du-Loup pendant 10 ans, il a mené ses équipes à la conquête de deux titres régionaux et une Coupe du président (provincial). Ses compétences lui ont permis de travailler pour Hockey Québec lors de quelques Coupes Dodge à titre de responsable de sites à travers la province dont celles de 2014 et 2015 à Rivière-du-Loup en plus d’agir sur le comité organisateur de la Coupe Telus 2015 en sol louperivois. Coordonnateur de Hockey Rivière-du-Loup pendant plus de 13 ans, il aura su bien représenter l’organisation tant au niveau local que régional et provincial. Benoit Gauthier compte à son actif l’organisation de quelque 50 événements sportifs allant des séries éliminatoires de ligues aux championnat régionaux et provinciaux.

Quatre bénévoles célèbrent leur 50e tournoi

La réussite d’événements d’envergure est étroitement liée à l’implication de bénévoles et ils sont nombreux à s’activer dans la sphère de Hockey Rivière-du-Loup. Le président de l’organisation louperivoise, Bruno Pelletier, se dit choyé de pouvoir compter sur des gens d’expérience dévoués et dynamiques, grandement engagés auprès de nos jeunes hockeyeurs et souhaite tourner les projecteurs vers quatre ressources exceptionnelles.

«Fait plutôt rarissime, le Tournoi Bantam verra s’activer quatre de nos collègues qui célèbreront l’organisation de leur 50e tournoi cette fin de semaine. Je souhaite transmettre, au nom des jeunes, des parents et des administrateurs, toute notre reconnaissance et nos remerciements à Dany Plourde, Yves Courbron, Richard April et Clément Fortin pour leur contribution exceptionnelle à la cause du hockey mineur. Ce sont des exemples à suivre et nous sommes honorés de les compter des nôtres.»

De nouveau, les profits générés par l’événement seront remis à Hockey Rivière-du-Loup afin d’en faire bénéficier les jeunes hockeyeurs de notre milieu. D’autre part, nul doute que cet événement sera fort apprécié des entreprises régionales puisqu’il laissera dans son sillage des retombées économiques estimées à plus de 400 000 $.