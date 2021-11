Une série de 11 matchs avec au moins un point pour les Albatros

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont poursuivi leur belle séquence sans défaite en temps règlementaire, cette fin de semaine, lors de la visite des Forestiers d’Amos. Les oiseaux ont maintenant récolté des points à leurs 11 derniers matchs.

Défaits par la marque de 5 à 4 en prolongation samedi, les Albatros ont connu un fort match le lendemain pour l’emporter 5 à 2. L’équipe a notamment été menée par Samuel Vachon qui a réussi un tour du chapeau. L’attaquant est actuellement le meilleur pointeur des Louperivois avec une récolte de 22 points en 19 parties.

La troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure a pris les devants dès le début du match grâce à Alexandre Pouliot en infériorité numérique. Anthony Hamelin a été l’autre marqueur des oiseaux qui ont accentué leur avance à chacune des périodes. Devant le filet, Cédric Massé a repoussé 29 tirs.

«Ç’a été une bonne fin de semaine de hockey dans l’ensemble. Les joueurs d’Amos se sont présentés pour jouer, alors ç’a donné de bonnes parties. Comme équipe, on continue à progresser. Il faut apprendre à avoir l’instinct du tueur et ne pas accepter de mener juste par un but. Dimanche, j’ai aimé le l’état d’esprit des joueurs à ce sujet», a partagé Mike Maclure au terme de la fin de semaine.

Samedi, les Albatros avaient à nouveau échappé la victoire à quelques secondes de la fin de la partie, rappelant le revers contre Lévis le 14 novembre. Tirant de l’arrière par un but avec 15 secondes à jouer, les visiteurs ont créé l’égalité, avant de trouver le fond du filet dès le début de la période de prolongation. Les Albatros avaient également marqué le premier but de cette partie chaudement disputée.

Maxim Massé, Carl-Anthony Massé, Julien Roy et Tristan Dassylva ont déjoué le gardien lors de cette rencontre. Émile Beaunoyer a accordé cinq buts sur 24 lancers.

«Pour les fins de parties, nous sommes conscients que nous devons nous améliorer avec l’avance d’un but. Le positif, c’est que partie après partie nous sommes capables de compétitionner contre tous les clubs. Sur 19 parties jouées, 16 fois nous avons compté le premier but. Il faut être capables d’amener cette énergie en fin de partie, en plus de bien gérer et sécuriser la rondelle», a analysé l’entraineur.

Les Albatros n’ont pas subi la défaite en temps règlementaire depuis le 15 octobre dernier. Ils tenteront de poursuivre cette lancée la fin de semaine prochaine. L’équipe sera à Saint-Hyacinthe, ce samedi 27 novembre, et à Magog, le lendemain.

Les deux derniers matchs locaux de l'année 2021 auront lieu les 4 et 5 décembre à 13 heures, au Centre Premier Tech, contre les Lions du Lac St-Louis et le Blizzard du Séminaire Saint-François.