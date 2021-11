Les 3L s’inclinent en prolongation lors d’un festival offensif 

Malgré une remontée spectaculaire, les 3L de Rivière-du-Loup ont dû s’avouer vaincus lors d’une partie contre les Pétroliers du Nord de Laval, le 19 novembre au Centre Premier Tech. L’équipe locale s’est inclinée 7 à 6 en prolongation dans le cadre d’un véritable festival offensif.

Tirant de l’arrière 5 à 2 à mi-chemin de la rencontre, les Louperivois ont entamé une belle remontée pour forcer la tenue d’une période de prolongation. Un but de Sasha Pokulok, son 3e de la rencontre, a cependant permis aux visiteurs de quitter le Bas-Saint-Laurent avec la victoire.

Maxime St-Cyr a de nouveau connu un match exceptionnel pour les 3L avec une récolte de deux buts et deux passes, devant 984 spectateurs. Louick Marcotte (2 buts), Jean-Philip Chabot et Zachary Borsoi ont été les autres marqueurs. Mathieu Guertin, Maxime Villemaire et Anthony D’Amours ont récolté 2 mentions d’aide chacun.

Devant le filet, Guillaume Decelles a quitté la rencontre en raison d’une blessure survenue au 2e engagement. Il a été remplacé par Mathieu Bellemare qui a joué ses premières minutes dans la LNAH.

Les 3L ont maintenant perdu leurs quatre derniers matchs. Depuis le début de la saison, ils ont une fiche de 3 victoires et 10 revers en 13 matchs.

Le 26 novembre, la troupe de l’entraineur-chef Éric Haley sera à Laval.