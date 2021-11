Un autre ex-Albatros avec les 3L de Rivière-du-Loup 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont procédé à une transaction avec le Cool-FM de St-Georges, le 6 novembre. L’équipe louperivoise a mis la main sur l'attaquant Vincent Ouellet-Beaudry et un choix de 9e ronde en 2022, en échange de Maxime Guyon.

La recrue de 24 ans, qui a porté les couleurs des Albatros du Collège Notre-Dame en 2014-2015, compte 2 buts et 4 passes pour 6 points en 10 matchs cette saison avec St-Georges. À 6'1" et 200 livres, il se distingue par son jeu sur 200 pieds. Il apportera aussi une belle profondeur et un peu plus de poids à l’attaque, estime le directeur général par intérim, Fabien Dubé.

«Vincent est un joueur que j'aime beaucoup. Il sait jouer au hockey de la bonne façon. Il apportera un peu plus de poids à notre attaque. Maxime souffrait d'une congestion à l'avant chez nous. Nous désirons diversifier notre attaque», a-t-il expliqué.

Avec les 3L, Vincent Ouellet-Beaudry rejoint Anthony D’Amours et Félix-Antoine Drolet.