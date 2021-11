Albatros : séquence de 9 matchs sans défaite en temps régulier 

Les Albatros du Collège Notre-Dame sont passés bien près de conclure une autre fin de semaine parfaite, le 14 novembre, lors de la visite des dangereux Chevaliers de Lévis. Malgré une défaite crève-cœur en prolongation, les oiseaux peuvent néanmoins se consoler d’avoir étirer à neuf leur série de matchs sans revers en temps réglementaire.

La troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure connaît de bons moments depuis le 15 octobre dans la Ligue de développement M18 AAA du Québec, séquence au cours de laquelle l’équipe a une fiche de sept victoires, dont trois par jeu blanc, ainsi que seulement deux revers en prolongation.

Inspirés, les Albatros ont poursuivi leur bon travail cette fin de semaine, eux qui ont à nouveau pu compter sur de solides performances devant le filet. Preuve de leur bon jeu défensif et de la contribution des gardiens, ils forment d’ailleurs l’équipe qui a accordé le moins de buts depuis le début de la saison avec 45 en 17 parties.

MATCHS

Samedi, les oiseaux ont signé un gain de 1 à 0 contre les Riverains du Collège Charles-Lemoyne. Le gardien Émile Beaunoyer bloqué les 29 tirs dirigés vers lui. Il a particulièrement brillé en troisième période, alors que les joueurs des Riverains ont dirigé 15 lancers en sa direction, ainsi qu'un tir de pénalité. Il s’agit d’un 2e jeu blanc cette saison pour Beaunoyer. Raphaël Dupuis a été le seul marqueur de la rencontre.

Dimanche, alors qu’ils menaient 3 à 2 en toute fin de match, les Albatros ont vu les Chevaliers, premiers au classement général, niveler la marque avec seulement trois secondes à faire à la rencontre. Les visiteurs ont ensuite trouvé la victoire en surtemps, au grand dam de l’équipe locale.

Les Albatros avaient bien entamé la rencontre en comptant le premier but. Menés par le gardien Cédric Massé, qui a repoussé un total de 50 tirs, ils avaient aussi montré beaucoup de caractère en répliquant, en troisième période, à un solide deuxième engagement des Chevaliers. À l’attaque, Carl-Anthony Massé, Alexandre Pouliot et Maxim Massé ont trouvé le fond du filet. Thomas Levasseur a récolté deux mentions d’aide.

«Je suis vraiment content de la partie d’aujourd’hui, vraiment fier des joueurs qui ont compétitionné pendant toute la partie même quand on tirait de l’arrière. La 2e période a été difficile à cause de mauvais changements et du manque de concentration. On a su bien revenir en 3e. Le but avec 3.5 secondes a fait mal, mais on va apprendre de ça», a partagé Mike Maclure après la rencontre de dimanche.

«On a une bonne semaine de préparation devant nous pour Amos. Il ne faut pas les prendre à la légère, ils sont bien structurés et ils ont réussi à surprendre des bonnes équipes cette année. On doit rester focus sur nous et s’assurer que la concentration, l’effort et la discipline soient là», a-t-il ajouté en référence aux deux prochains matchs disputés au Centre Premier Tech.

Les Albatros poursuivent leur ascension au classement général. À la suite de la fin de semaine, ils se retrouvent au 6e rang, à égalité en points avec Laval-Montréal et Gatineau. Ils ont toutefois des matchs en main.