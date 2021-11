Les 3L manquent d’opportunisme contre les Marquis 

La série de défaites consécutives des 3L de Rivière-du-Loup s’est étirée à quatre, samedi, alors que les Marquis de Jonquière ont remporté un deuxième match de suite au Centre Premier Tech, cette fois par la marque de 4 à 3.

Malgré une bonne rencontre, les 3L n’ont ainsi pas su mettre fin à leur séquence difficile. Ils ont maintenant perdu 9 de leurs douze dernières parties depuis le début de la saison.

Tirant de l’arrière par un but après une période de jeu, les 3L ont nivelé la marque au second engagement. Mais un peu à l’image du match précédent, les visiteurs ont repris l’avance avec deux buts au dernier tiers. Avec moins de deux minutes à faire, les 3L ont réduit l’écart, ont accordé un but dans un filet désert et ont réussi à déjouer une dernière fois le cerbère adverse. Ils ont manqué de temps et d’opportunisme au moment opportun.

Janick Asselin (2 buts), Marc-André Tourigny (1 but, 1 passe) et Maxime St-Cyr (2 passes) ont dirigé l’attaque louperivoise.

Les unités spéciales ont eu leur importance lors de ce match, alors Jonquière a réussi trois de ses quatre buts en avantage numérique, l’autre étant dans une cage béante. Du côté louperivois, les 3L ont profité d’une supériorité numérique et d’une infériorité numérique.

Soulignons aussi que les 3L ont à nouveau affronté un gardien qui a fait la différence. Après Émilien Boily, vendredi, Karel St-Laurent a été très bon en effectuant 29 arrêts, dont certains très importants pour préserver l’avance des siens. Devant la cage louperivoise, Loïc Lacasse a repoussé 22 lancers.

Les 3L se retrouvent actuellement au dernier rang du classement de 6 équipes, derrière Laval et Saint-Georges. Ils font partie des meilleures équipes offensivement avec 46 buts comptés, à égalité avec Sorel-Tracy, mais occupent le dernier rang pour les buts accordés avec 59.

La fin de semaine prochaine, la troupe de l’entraineur-chef Éric Haley jouera un programme double important contre Laval. La partie locale sera disputée le vendredi 19 novembre à 20 h au Centre Premier Tech.