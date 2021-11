Une 8e défaite pour les 3L de Rivière-du-Loup 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont entamé leur programme double contre les Marquis de Jonquière avec une défaite, vendredi au Centre Premier Tech. Malgré un bel effort, les Louperivois se sont inclinés 5 à 3, subissant ainsi un 3e revers consécutif et une 8e défaite en 11 rencontres cette saison.

Tirant de l’arrière par deux buts au terme du premier engagement, les 3L ont entamé le deuxième vingt avec beaucoup d’énergie et cela a été payant. Les locaux sont revenus dans le match, grâce à des buts de Mathieu Guertin et Maxime St-Cyr (1 but, 1 passe). Tous les espoirs étaient permis pour la suite de la rencontre.

En troisième période, les visiteurs ont cependant réussi à déjouer le gardien Guillaume Decelles deux autres fois en 10 minutes. Raphaël Corriveau a ensuite réduit l’écart, mais le quatrième but n’est jamais survenu. Le cerbère Émilien Boily a tout arrêté et les visiteurs ont complété la marque dans un filet désert.

«On a eu de la difficulté à partir la game et trouver un rythme. Mais à partir de la 2e période, on a mis beaucoup de pression, on a dominé l’enclave, réussissant une quinzaine de tirs. Ça nous a permis de nous remettre dans le match.

Mais une mauvaise gestion du match fait en sorte que ça nous coute cher. Ce n’est pas un manque de volonté, ni un manque d’effort, mais plutôt un manque de maturité par rapport au match, au temps de la troisième. Ça nous fait mal et ça revient», a analysé l’entraineur-chef Éric Haley après la rencontre.

Les 3L retrouveront à nouveau les Marquis de Jonquière ce soir au Centre Premier Tech. L’occasion sera belle de faire oublier la défaite de la veille.