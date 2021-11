Cinq athlètes du Club Filoup reconnus par leurs performances 

Parasports Québec et la Fédération québécoise d’athlétisme ont fait paraître une mise à jour de la liste des athlètes identifiés auprès du gouvernement comme étant de haut niveau, le 3 novembre. Dans celle-ci, on retrouve les noms de Benjamin Ouellet (Élite) et Mathis Dumont (Relève), de même que ceux d’Odélie Drapeau, Vincent Brodeur et Olivier Larouche, tous les trois classés «Espoirs provinciaux».

Selon leur niveau, les athlètes identifiés deviennent admissibles à plusieurs avantages, le plus connu étant la mesure de crédit d'impôt remboursable pour athlète de haut niveau (réservée aux athlètes de niveaux Excellence, Élite et Relève). Un athlète «Relève», par exemple, aura droit à un crédit de 2000 $, alors qu’un athlète «Élite» ou «Excellence» aura droit à 4000 $.

ÉLITE

La reconnaissance Élite fut accordée à Benjamin Ouellet (T-12) de St-Pascal. En 2021, sa performance au 800m (2:14.40), un record personnel, l’a classé 1er au Québec et au Canada, de même que 3e au monde. Il a aussi couru le 1500m en 4:38.18, ce qui est également sa meilleure performance à vie. Ce chrono lui a donné la 1re place au Québec et au Canada, ainsi que le 11e rang au niveau mondial.

RELÈVE

Au niveau relève, 36 athlètes masculins ont été retenus, dont Mathis Dumont (U18) de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Élève-athlète au programme Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Mathis a réalisé cet été le record du club au 100m avec un temps de 10,89 secondes, une performance qui l’a classé numéro 1 au Québec et 5e au pays. Le jeune athlète a aussi réalisé son 200m en 23.13 secondes, ce qui lui confère le 2e rang au Québec.

ESPOIRS PROVINCIAUX

Enfin, trois membres du club ont réussi à se faire une place chez les espoirs provinciaux. Il s’agit d’Odélie Drapeau (U16) de Grande-Rivière qui performe au 800m et au 1200m, du Louperivois Vincent Brodeur (U18) qui a été choisi grâce à ses performances en saut, en lancer et en sprint, ainsi que le Pocatois Olivier Larouche (U18) qui a accumulé de bons résultats au saut en hauteur, au saut en longueur et au 110m haies.