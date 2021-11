Victoire convaincante des 3L à Laval 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont mis fin à une série de trois revers lors d’une visite au domicile des Pétroliers du Nord de Laval, ce vendredi 5 novembre. L’équipe s’est imposée par la marque de 7 à 4.

Après une première offensive qui s’est conclue avec un pointage de 3 à 3, la troupe de l’entraineur-chef Éric Haley n’a jamais levé le pied de l’accélérateur, ajoutant deux buts au 2e engagement, puis deux autres au 3e tiers.

Louick Marcotte (2 buts, 3 passes), Maxime St-Cyr (1 but, 3 passes) et Marc-André Tourigny ont été des éléments offensifs importants dans la victoire.

Raphaël Bussières (1 but, 1 passe), de retour avec l’équipe, Charles-Éric Légaré, qui a récolté son 1er but dans la LNAH à son 2e match, et Simon Chevrier ont été les autres marqueurs.



Devant le filet, Guillaume Decelles a repoussé 32 des 36 tirs dirigés vers lui.

Il s’agit d’une 3e victoire cette saison pour les 3L. Ils tenteront de construire sur celle-ci dès ce soir lors d’une visite à Sorel-Tracy pour y retrouver les Éperviers vers 15 h.