Vanessa Ayers en nomination au Gala Athlètas

Vanessa Ayers pourrait bientôt être récompensée pour la belle saison qu’elle a connue sur la scène provinciale d’athlétisme. L’athlète de Rivière-Bleue fait partie des trois finalistes au titre d’athlète féminine de l’année chez les moins de 20 ans dans le cadre du Gala Athlètas de la Fédération québécoise d’athlétisme.

L’ancienne élève-athlète du programme Sport-études athlétisme de l’École secondaire du Transcontinental a connu une excellente saison extérieure en 2021. Elle s’est notamment démarquée lors des championnats provinciaux, en remportant des médailles d’or au lancer du poids 4 kg et au lancer du disque 1 kg. Sa performance de 13,41m au lancer du poids, réalisée le 1er août à Sherbrooke, fut la deuxième meilleure de l’été 2021 au Canada chez les U20.

Vanessa Ayers s’entraîne maintenant à Sherbrooke, sous les ordres de Luc Lafrance. Elle est identifiée comme athlète de relève par la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) et pourrait bien atteindre le statut élite lors de la prochaine saison.

Depuis 1993, la FQA tient le Gala Athlètas afin d'honorer les meilleurs athlètes et artisans les plus engagés et passionnés de la communauté de l'athlétisme au Québec.

Le 28e gala aura lieu le dimanche 14 novembre prochain à Boucherville.