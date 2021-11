L’énergie d’Alex Belzile donne du rythme aux Canadiens 

Les deux joueurs rappelés du Rocket de Laval en vue du match contre les Red Wings de Détroit, Alex Belzile et Michael Pezzetta, ont contribué à leur façon à la victoire des Canadiens, mardi soir, par la marque de 3 à 0. S’ils n’ont pas noirci la feuille de pointage, ils ont donné du rythme et de l’énergie à la formation montréalaise.

Alex Belzile, originaire de Saint-Éloi, a connu une bonne soirée de travail, lui qui disputait un neuvième match dans la Ligue nationale de hockey en carrière, son premier cette saison. L’athlète de 30 ans a terminé la rencontre avec 11 minutes de temps de glace, deux tirs au but et deux mises en échec.

Au-delà des statistiques, les analystes à la télévision et à la radio étaient unanimes en soirée et ce matin : l’ardeur au travail de Belzile et Pezzetta a été contagieuse pour le reste de l’équipe qui a offert l’une des meilleures performances de la saison.