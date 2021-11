Des honneurs pour Maxime St-Cyr dans la LNAH

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a dévoilé les premiers honneurs mensuels de la saison 2021-2022, ce mardi 2 novembre. C’est sans surprise que Maxime St-Cyr des 3L de Rivière-du-Loup est choisi le joueur offensif du mois d’octobre. L’athlète met également la main sur le titre de recrue offensive pour la même période.

En huit parties, l’attaquant de 27 ans a inscrit 11 buts et amassé 6 mentions d’aide. Cette récolte le place actuellement au tout premier rang des meilleurs pointeurs du circuit.

En plus d’obtenir un tour du chapeau et inscrit un but gagnant, il a aussi marqué à deux reprises sur le jeu de puissance. Dirigeant 39 rondelles en direction des gardiens adverses, il a conservé un taux de réussite de 59 % aux cercles des mises au jeu.

Notons que le compagnon de trio de St-Cyr, Janick Asselin, connaît lui aussi un très bon début de saison. Il affiche une récolte de 12 points en 8 matchs.