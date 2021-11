Alex Belzile rappelé par les Canadiens de Montréal

L'attaquant de Saint-Éloi Alex Belzile a été rappelé par les Canadiens de Montréal le 2 novembre et il sera en uniforme lors l'affrontement de ce soir contre les Red Wings de Détroit, a confirmé l'entraineur Dominique Ducharme.

En six parties cette année avec le Rocket de Laval, Alex Belzile a marqué un but et quatre points. Le 19 octobre dernier, il n'avait pas été réclamé au ballotage et il s'était donc rapporté avec le Rocket de Laval, le club-école des Canadiens de Montréal. Mike Hoffman avait à ce moment intégré l'alignement.

Alex Belzile avait commencé l'année dans l'environnement du Canadien après avoir connu un bon camp d'entrainement. «Quand tu te sens à l’aise hors glace, ça se voit sur la glace. Tu ne joues pas gêné, tu es confiant, plus vocal et tu n’auras pas peur de prendre ta place […] C’était ça le gros défi quand j’étais plus jeune, de me faire confiance. Il y a une raison pourquoi je suis là, c’est ça que je vais essayer d’apporter ce soir, de la confiance et de l’énergie», a-t-il commenté lors d'un entretien avec les médias le 2 novembre.

L'annonce du rappel d'Alex Belzile survient une journée après le retour de Cole Caufield avec le Rocket de Laval et l'arrivée de Michael Pezzetta dans la LNH. Notons que Cédric Paquette purge présentement deux matchs de suspension pour avoir donné de la bande contre Trevor Zegras des Ducks d'Anaheim. C'est un retour dans la LNH pour Belzile qui avait réussi à faire sa place avec les Canadiens de Montréal après le camp d’entrainement.