Cinq victoires consécutives pour les Albatros 

Les Albatros du Collège Notre-Dame connaissent de bons moments dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec. Les oiseaux ont signé deux gains supplémentaires, portant à cinq leur série de matchs victorieuse, contre les Intrépides de Gatineau, cette fin de semaine, sur la route.

L’une des bonnes équipes de la ligue cette saison, la formation de l’Outaouais n’a pas intimidé celle du Bas-Saint-Laurent qui s’est présentée à son domicile sans complexe. La troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure a récolté deux victoires importantes de 6 à 3 et 3 à 2 en tirs de barrage.

«Quand on va à Gatineau, on sait que c’est un environnement hostile. Il y a beaucoup d’ambiance, les joueurs jouent physique et ils comptent sur un des bons coachs de la ligue, alors de repartir avec une récolte de 5 points sur 6, on est vraiment contents», a partagé Mike Maclure, lundi, soulignant au passage que la constance dans les victoires contre des équipes talentueuses est une très bonne nouvelle en vue du Challenge CCM et des séries éliminatoires.

«Depuis le début de l’année, on n’a pas échappé une partie contre une équipe en bas de nous au classement, et nous avons réussi à battre des équipes mieux classées, mais de le faire maintenant de façon répétée, c’est bon pour la confiance des gars», a ajouté celui qui a célébré une première série de cinq victoires, en saison régulière, à la barre des Albatros.

Samedi, les représentants du Collège Notre-Dame ont triomphé grâce à un doublé de Noah Larochelle et d’une belle performance du gardien Émile Beaunoyer qui a fait face à 36 lancers. Les oiseaux n’ont pas cessé de travailler, même lorsque la partie était serrée et ils ont finalement été récompensés.

Le lendemain, le match a nécessité la tenue de la fusillade. Devant le filet, Cédric Massé a fait face à 44 tirs, en plus de bloquer les lancers des quatre joueurs adverses à s'amener devant lui pendant la séance de tirs. C’est Alexandre Pouliot qui a joué les héros au quatrième tour afin de procurer la victoire aux Louperivois.

Jacob Beaulieu (2 buts, 1 passe), Maxim Massé (2 buts, 1 passe), Carl-Anthony Massé (1 but, 1 passe), Noah Larochelle (2 buts) et Tommy Bouchard ont tous fait bouger les cordages pour les Albatros durant le voyage.

«Nos deux gardiens de but sont dominants en ce moment et nous sommes chanceux de compter sur eux, mais c’est une histoire d’équipe aussi […] Tout le monde aide l’équipe à gagner.»

La formation des Albatros possède actuellement une fiche de 8 victoires en 13 parties pour un total de 22 points. Celle-ci lui permet d'être au troisième rang de la section Thaï Zone, à quatre points des Estacades de Trois-Rivières. «On constate que les joueurs progressent depuis le début de la saison et notre défi, c’est de ne pas s’arrêter là et de ne pas tomber dans une zone d’aisance. Il faut étudier notre succès et être capables de continuer dans ce sens-là», a complété Mike Maclure.

Les Albatros visiteront le Rousseau-Royal de Laval-Montréal, samedi prochain, avant de se rendre à Lachenaie contre les Phénix du Collège Esther-Blondin, le dimanche suivant. Un autre voyage sur la route que l’entraineur-chef voit néanmoins d’un bon œil, considérant les plus récents succès.