52 médailles pour les Loups-Marins à Québec 

Sept nageurs des Loups-Marins de Rivière-du-Loup se sont déplacés vers Québec, du 22 au 24 octobre dernier, afin de participer à une deuxième compétition officielle cette année. Malgré un grand nombre de conditions inhabituelles et de mesures COVID-19, les athlètes ont réussi à performer à la hauteur des attentes des entraîneurs.

Avec une récolte de 52 médailles, les nageurs et nageuses de Rivière-du-Loup ont terminé au 2e rang des médailles après le club de Québec, une performance impressionnante.

Sur le plan individuel, Raphaëlle Tremblay a battu un record régional de 2.1 secondes au 100m brasse chez les 15-17 ans. Il s’agit pour le moment de la 2e meilleure performance au Canada cette année dans ce groupe d’âge (1:11.0).

Du côté masculin, Julien Leclerc a réussi à casser la barre des 29 secondes au 50m dos, réalisant un temps de 28.7, ainsi que ses standards Coupe Québec Junior et Senior dans l’épreuve.

MÉDAILLÉS

Chez les 10 ans et moins, les médaillés ont été Ève-Marie Desjardins (2 or, 1 argent), Clément Moreau (2 or, 1 bronze), Alice Moreau (2 or), Édouard Lévesque (1 or, 1 argent), Béatrice Laprise (2 argent, 1 bronze) et Éloi Mercier (2 bronze).

Chez les 11-12 ans, soulignons les performances de Marie-Maude Bérubé (4 argent), Thomas Ménard (1 argent, 1 bronze) et Julianne Beaulieu (1 bronze).

Du côté des 13-14 ans, les médaillés sont Chloé Ménard (1 or, 1 argent), Laurence St-Pierre (1 or, 1 argent), Gabrielle Hérard (1 or, 1 bronze), Nathaniel Pilette (1 or), Jeanne Moreau (1 or), Jules Gagnon (2 bronze), Olivier Kearney (1 bronze) et Stella-Rose Lajoie (1 bronze).

Enfin, bravo à Norah Cyr (1 argent) et Béatrice Arsenault (1 bronze) chez les 15-16 ans, de même que Ramy Ghaziri (3 or 1 bronze), Raphaëlle Tremblay (2 or, 1 argent), Alyssa Ouellet (2 or, 1 bronze), Elyse Poirier (2 or, 1 bronze) et Julien Leclerc (3 bronze) chez les 17 ans et plus.

La prochaine compétition des Loups-Marins aura lieu au Stade olympique de Montréal en décembre.