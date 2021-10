Une première compétition de patinage de vitesse sur la nouvelle glace olympique

Le 23 septembre dernier, le club de patinage de vitesse de Rivière-du-Loup Les Loupiots a reçu 70 patineurs et patineuses du Québec dans le cadre de la première compétition du circuit interrégional. Il s’agissait de la première compétition tenue sur la nouvelle glace olympique du Stade de la Cité des Jeunes récemment rénové.

Cette compétition servait également de test et de pratique pour l'organisation des Jeux du Québec qui auront lieu en mars 2022.

Les Loupiots étaient représentés par 10 patineurs. Du côté féminin, Maude Perron a terminé sur la plus haute marche du podium alors que Laurence Charron a mérité la médaille de bronze. Raphaëlle Gaudreault a pris le 6e rang et Éléna Bujold s’est classée en 20e position.

Chez les garçons, Louka Fournier a pris le 6e rang du groupe 1. Nicolas Boucher et Cédric Boudreau-Alexandre ont tous les deux participé à la compétition dans le groupe 2 et ont terminé respectivement en 6e et 12e position. Enfin, dans le groupe 3, Alexis Massé et Louis Doré ont terminé sur le podium en remportant les médailles d'or et de bronze. Adam Pelletier a quant à lui pris le 12e rang de ce groupe.

L’organisation louperivoise félicite tous les patineurs et remercie les bénévoles qui ont généreusement donné de leur temps et qui ont ainsi permis la tenue de cet événement.