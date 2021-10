Deux victoires par blanchissage pour les Albatros 

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont connu beaucoup de succès, cette fin de semaine, lors d’un programme double disputé contre les Élites de Jonquière au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Les oiseaux ont remporté leurs deux rencontres par jeu blanc et un pointage identique, soit 4 à 0.

Les deux parties n’ont pas été disputées de la même façon, ni avec le même rythme, mais le résultat reste le même (et drôlement identique) : la victoire. Avec ces gains, qu’ils devaient aller chercher, la formation de l’entraineur-chef Mike Maclure a grimpé d’un rang – les Albatros se retrouvent maintenant dans le top 10 – au classement de la Ligue de Développement du Hockey M18 AAA.

Samedi, devant 301 spectateurs, les Albatros ont marqué deux buts en première période, puis deux autres lors du troisième engagement pour gagner la partie. Alexandre Pouliot (1 but, 1 passe), Maxim Massé, Julien Roy, Carl-Anthony Massé et Noah Laframboise (2 passes) ont été les principaux contributeurs offensifs. Devant le filet, Émile Beaunoyer a été impérial en repoussant les 21 tirs dirigés vers lui. Il a du même coup récolté un premier blanchissage cette saison.

Le lendemain, toujours au Centre Premier Tech, les Albatros ont trouvé le fond du filet à chaque engagement pour battre à nouveau les Élites. Samuel Vachon (1 but, 1 passe) en avantage numérique, Benjamin Vigneault, Maxim Massé et Julien Roy (1 but, 1 passe) ont fait bouger les cordages.

Devant la cage louperivoise, Cédric Massé a imité son coéquipier la veille en réussissant son 2e jeu blanc de la campagne. Il a cependant été testé davantage, effectuant un total de 34 arrêts.

«Ce sont deux victoires importantes que nous avons remportées contre Jonquière, on continue à progresser comme équipe. Je suis vraiment content de la performance de samedi qui a été constante et en lien avec notre identité. Moins satisfait dimanche, étant donné des manques de concentration et de cohésion», a partagé Mike Maclure au terme de la fin de semaine.

«Je suis très heureux pour Émile et Cédric, c’est très mérité pour eux. Les deux possèdent une très belle éthique de travail, ils compétitionnent en tout temps et ils ont une maturité impressionnante pour des jeunes de leur âge», a-t-il ajouté au sujet de ses deux gardiens de but.

Les Albatros tenteront de poursuivre leur série de victoires (trois consécutives) lors d’un voyage en Outaouais, les 30 et 31 octobre. Ils visiteront alors l’Intrépide de Gatineau, l’une des meilleures équipes du circuit depuis le début de la saison.