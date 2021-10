Maxime Villemaire de retour avec les 3L

L’organisation des 3L a confirmé que Maxime Villemaire, l’un des joueurs les plus appréciés des partisans au cours des dernières années, est de retour avec l’équipe. L’annonce, espérée par plusieurs, a été effectuée ce 24 octobre sur les réseaux sociaux.

Maxime Villemaire en sera à sa 6e saison à Rivière-du-Loup. En carrière dans la LNAH, il compte 193 points et 695 minutes de punitions en 217 matchs. Il a aussi participé à la conquête de la coupe Vertdure en 2015-2016.

En plus de ses habilités hockey, l’athlète de 29 ans est en mesure de créer de l'espace sur la glace pour le reste de l'équipe. Il sera avec l’équipe à temps plein.

«Villy est une pièce tellement importante de notre équipe. Nous croyons en ce que nous tentons de bâtir et l'ajout de Maxime sera majeur dans notre progression. Il n'a pas besoin de présentation. Il est apprécié dans le vestiaire et dans les gradins et détesté de ses adversaires. Il n'a jamais été question de distance ou retraire pour lui, il devait seulement s'assurer d'être en mesure de combiner hockey et travail», a commenté Karl Boucher, conseiller spécial pour les 3L.

Le numéro 24 sera en uniforme pour la visite des Éperviers de Sorel, vendredi prochain, au Centre Premier Tech.