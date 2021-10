Victoire explosive pour les 3L qui l’emportent 9-4 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont célébré une première victoire cette saison dans la Ligue nord-américaine de hockey en dominant le Cool FM de Saint-Georges, samedi soir au Centre Premier Tech. L’équipe louperivoise n’a rapidement laissé aucune ambiguïté sur l’issue du match, l’emportant finalement par la marque de 9 à 4.

Défaits à leurs trois premières rencontres, les 3L ont pris les choses en main sans attente lors de ce deuxième match présenté en sol louperivois, devant 965 spectateurs. La troupe de l’entraineur-chef Éric Haley a pris les devants en quelques minutes et elle n’a jamais vraiment regardé derrière.

En avance 3 à 1 après une période, l'équipe a ajouté cinq buts en deuxième période, puis un autre au dernier tiers. Humilié 8 à 2 après 40 minutes de jeu, le Cool-Fm a clos la rencontre avec deux buts sans importance; le résultat du duel était connu depuis un moment déjà.

«Ça fait du bien. Nous sommes arrivés ici ce matin et nous avons eu une bonne pratique. Nous étions 0-3 avant le début de la partie, mais cette fiche n’illustrait pas la façon dont on jouait. Aujourd’hui, on a récolté le fruit de nos efforts depuis le début de la saison», a déclaré Éric Haley, tout sourire, après la rencontre.

Malgré l’importante avance établie après deux périodes, les 3L se sont présentés en troisième pour en rajouter. Peu importe le pointage, la formation souhaitait terminer le match comme elle l’a commencé : avec hargne et énergie.

«On a eu un de la misère en troisième [cette saison]. Aujourd’hui on avait une belle avance, mais on était prêts à aller à la guerre, même si le score n’était pas serré. On a bien fait ça, c’est une belle victoire pour tout le monde», a confié Janick Asselin.

Plusieurs trios des 3L se sont illustrés lors de cette rencontre, mais c’est celui formé d’ Asselin (2 buts, 2 passes), Maxime St-Cyr (2 buts, 2 passes) et Justin Bernier (2 passes) qui a été le plus dominant. Les deux premiers trônent d’ailleurs au sommet des pointeurs du circuit après le match avec 8 points chacun.

«[Avec Maxime], on a déjà une bonne chimie, on s’alimente bien. C’est un très bon joueur de hockey, un marqueur né […] Offensivement, on a rien à envier à personne. Maintenant, il faut continuer de bien travailler défensivement», a ajouté le numéro 51, lorsque questionné sur ses succès avec son nouveau partenaire de trio.

Marc-André Tourigny, qui avait été tenu à l’écart de la feuille de pointage jusqu’ici, a lui aussi connu un bon match avec une récolte d’un but et une mention d’aide. Maxime Guyon (1 but, 2 passes), Mathieu Guertin (1 but, 2 passes) et Jean-Philip Chabot (2 buts) ont aussi participé au festival offensif. Devant le filet, Guillaume Decelles a arrêté 26 tirs.

«L’équipe commence à prendre forme et ce soir, c’est une belle victoire d’équipe. C’est certain que lorsque tu comptes neuf buts, tout le monde contribue à sa façon. Ç’a débouché ce soir en attaque et ça fait vraiment du bien», a partagé Marc-André Tourigny.

Les 3L joueront un programme double contre l’Assurancia de Thetford Mines, la fin de semaine prochaine. Ils seront au Centre Premier Tech le samedi 23 octobre à 19 h 30.

DES AJOUTS IMPORTANTS

Soulignons que l’organisation des 3L a ajouté encore plus de puissance offensive au cours des derniers jours. Elle a d’abord confirmé la vue du premier choix au repêchage 2020, Charles-Éric Légaré. Ce dernier arrive à Rivière-du-Loup après une belle carrière dans la LHJMQ et dans le réseau universitaire. Lors de la saison 2019-2020 il défendait les couleurs de Bordeaux dans la ligue Magnus où il a amassé 25 points en 40 matchs.

Puis, samedi, les 3L ont annoncé le retour de l’attaquant Raphaël Bussières pour la présente saison. En carrière, il compte 52 points en 62 matchs dans la LNAH. Il avait d’ailleurs terminé au sommet des pointeurs de l’équipe au terme de la saison écourtée 2019-2020.