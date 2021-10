Rivière-du-Loup reçoit les honneurs de Patinage de vitesse Canada

Faisant suite à la récente annonce de Patinage de vitesse Canada sacrant la Ville de Rivière-du-Loup Partenaire de l’année à l’échelle nationale, le trophée a été remis cette semaine par l’intermédiaire du Club de patinage de vitesse Les Loupiots.

Isabelle Gagnon, présidente du club de patinage de vitesse, souligne que «le Club est fier de remettre au nom de Patinage de vitesse Canada (PVC) le trophée à la Ville. C’est un honneur qui rejaillit sur l’ensemble de la collectivité et qui démontre tous les efforts menés localement pour les jeunes athlètes. Rappelons que PVC a sélectionné la Ville de Rivière-du-Loup pour "son partenariat depuis maintenant 50 ans aux activités du Club de patinage de vitesse lors d’innombrables événements, camps de développement ainsi que championnats nationaux, provinciaux et régionaux". Dans la dernière année, le partenariat exemplaire avec la Ville s’est poursuivi en vertu d’un soutien à l’endroit des deux principaux projets : le développement d’un programme longue piste et la construction d’une patinoire aux dimensions olympiques pour le courte piste.»

C’est un parent d’athlète, Yves Perron, qui a soumis la candidature de Rivière-du-Loup. «Tout au long de la pandémie, j’ai été aux premières loges pour noter l’approche proactive et souple de la Ville et tout particulièrement de son gestionnaire aux programmes et équipements sportifs, Marc-Émile Dionne. Il n’a jamais hésité à sortir des sentiers battus et à travailler avec le club pour trouver des solutions qui permettraient aux membres de continuer à s’entraîner. Je souhaitais que ça puisse être reconnu et d’ailleurs, cet aspect a grandement été pris en compte au moment d’évaluer la candidature.»

Pour la mairesse, Mme Sylvie Vignet, «la Ville de Rivière-du-Loup est profondément honorée et reçoit avec grande fierté cette reconnaissance nationale. La pratique sportive fait partie de nos valeurs et nous avons à cœur d’offrir à nos clubs sportifs et notre jeunesse de bonnes conditions pour l’exercer. Je tiens à saluer le travail de notre équipe du Service loisirs, culture et communautaire et tout particulièrement celui de Marc-Émile Dionne. Même au plus fort de la pandémie et malgré toutes les embûches, tous étaient à la recherche de solutions innovantes pour permettre à nos jeunes patineurs de continuer à s’entraîner dans le respect des consignes sanitaires.

Alors que nous venons d’inaugurer notre toute nouvelle glace et que nous tiendrons les prochains Jeux du Québec cet hiver, j’ai profité des échanges avec Patinage de vitesse Canada pour lancer l’invitation de se donner rendez-vous à Rivière-du-Loup lors d’un prochain championnat canadien et leur dire qu’ils seront toujours les bienvenus chez nous.»