Félix Fortin-Bélanger, champion provincial en moto trial 

Le trialiste Félix Fortin-Bélanger de Notre-Dame-du-Portage a terminé au 1er rang du championnat québécois de moto trial. La fin de semaine dernière, il a devancé son frère Michel Fortin-Bélanger lors de la septième et dernière tranche du championnat dans la catégorie Expert, s’assurant du même coup de la pole position au cumulatif.

La dernière compétition de la saison avait lieu à Notre-Dame-du-Portage et était organisée par la famille Fortin-Bélanger. La fin de semaine a conclu une lutte très serrée entre les deux frères pour le titre dans la catégorie Expert.

Avec sa victoire, Félix a mis fin au règne de Michel qui s’est échelonné sur sept championnats avec une impressionnante fiche de 57 victoires en 67 événements. Pour l’ainé, il s’agit d’un premier championnat depuis 2012.

«On a eu une saison très serrée, mais samedi j'ai su tirer mon épingle du jeu. J'ai pratiqué beaucoup et quand tout tombe pile et bien c'était ma journée! Aucune erreur, j'ai pris les devants dès le début et je n'ai laissé aucune chance à Michel de se reprendre. J'étais très concentré et déterminé à gagner la compétition ainsi que la saison», a confié Félix Fortin-Bélanger qui a rencontré 4 tranches contre 3 pour Michel.

«La compétition entre nous est saine et nous permet de progresser afin de toujours mieux performer quand on va en Ontario, aux États-Unis, au Mexique ou au trial des Nations en Europe! Le but est de continuer dans cette lancée et de profiter de tous ces beaux moments en famille!»

Dans les autres catégories, le paternel Paul-Yvan Bélanger a terminé au 1er rang provincial dans la catégorie Avancé. De leur côté, Axele Fortin-Bélanger et Charles Bélanger (le fils de Félix) ont pris le 2e rang au cumulatif de leur catégorie respective, Novice et Minime.

Une quarantaine d’athlètes de la province étaient réunis à Notre-Dame-du-Portage pour conclure ce championnat provincial. Il s’agit de la plus belle participation depuis des années.