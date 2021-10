Alex Belzile entamera la saison à Montréal

Alex Belzile peut dire mission accomplie. Après un excellent camp d’entrainement – il a joué cinq des six matchs préparatoires –, l’athlète originaire de Saint-Éloi est finalement récompensé pour sa passion et sa persévérance. Il fait partie des joueurs gardés dans l’environnement du Canadien de Montréal en vue du début de la saison 2021-2022.

Belzile, 30 ans, n’avait pas été soumis au ballotage dimanche, ce qui sous-entendait qu’il allait amorcer la saison dans la Ligue nationale de hockey. Cette nouvelle a été confirmée vers 16 h 30, lundi, lorsque le Canadien a déposé officiellement sa liste de joueurs en vue du début du calendrier.

Ainsi, après 230 matchs dans la ECHL, puis 256 autres dans la Ligue américaine, Alex Belzile a remporté son pari. Et même s’il est encore incertain s’il fera partie de l’alignement partant lors des premiers matchs de la saison, ou s’il agira à titre de réserviste, l’athlète a atteint son objectif ultime. Un superbe exploit, alors que l’organisation du Canadien compte sur plusieurs joueurs qui luttaient pour la même chaise en l’absence de certains attaquants blessés, dont Mike Hoffman.

«Au fond de moi, j’ai toujours eu dans ma tête le rêve de m’établir dans la LNH, pas seulement d’y jouer. Tout le monde a des parcours différents, et je ne mentirai pas qu’un mardi soir dans la East Coast, avec 200 personnes dans les estrades, c’était un petit peu plus dur de se motiver, mais je suis un passionné de hockey depuis que je suis tout jeune et c’est naturel de vouloir m’améliorer, apprendre et partager en parlant de hockey», a partagé Belzile au terme de l’entrainement du Canadien, soulignant que l’objectif d’atteindre la LNH n’a jamais changé malgré les embûches.

«Peu importent les déceptions de la vie, l’important, c’est la manière dont tu te relèves», a-t-il ajouté devant les journalistes.

Plus d’une fois au long du camp d’entrainement, l’entraineur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, a vanté les mérites d’Alex Belzile. Encore lundi, le pilote québécois a souligné qu’il s’agit d’un joueur «qui n’a jamais arrêté de se pousser» et qui «n’abandonne jamais», a rapporté La Presse.

En entrevue dans le podcast On jase de RDS, l’ancien joueur du Canadien de Montréal, Gilbert Delorme, s’est réjoui de la nouvelle sur Alex Belzile. Il estime que le fougueux attaquant mérite sa place après avoir connu un solide camp d’entrainement. «Il donne tout sur la patinoire […] C’est une très belle histoire de persévérance», a-t-il dit.

Soulignons que l’ex-Albatros Cédric Paquette était aussi de l’entrainement matinal, lui qui a manqué quelques jours en raison d’une blessure. Le joueur de centre tentait lui aussi d’obtenir un poste au sein de la formation partante.

Au moment d’écrire ces lignes, six Québécois pourraient porter le chandail de la Sainte-Flanelle au cours des prochains jours, soit Alex Belzile, Cédric Paquette, Mathieu Perreault, Jonathan Drouin, David Savard et Samuel Montembeault.

Plus de détails suivront..