Les 3L s’inclinent à Saint-Georges

Les 3L de Rivière-du-Loup sont toujours à la recherche d’un premier gain, cette saison, dans la Ligue nord-américaine de hockey. Samedi soir, la troupe de l’entraineur-chef Éric Haley a subi un deuxième revers consécutif, baissant pavillon contre le Cool-FM de Saint-Georges au compte de 3 à 1.

La troisième période aura de nouveau été fatale pour les Louperivois qui avaient été les premiers à s’inscrire à la marque en première période. Mais alors que le pointage était 1 à 1 après 40 minutes de jeu, le Cool-FM a trouvé le fond du filet et il a plus tard clos le match avec un but dans un filet désert.

Le défenseur Jonathan Harty a été le marqueur pour les 3L (son premier but dans la LNAH). Devant le filet, le vétéran Loïc Lacasse a repoussé 18 des 20 tirs dirigés vers lui.

Les 3L de Rivière-du-Loup seront de retour en action le vendredi 15 octobre au Palais des sports de Jonquière. Ils retrouveront leurs partisans le lendemain en accueillant le Cool FM de Saint-Georges au Centre Premier Tech.