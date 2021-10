L’Assurancia joue les trouble-fête au premier match des 3L

Les 3L de Rivière-du-Loup n’étaient qu’à une dizaine de minutes de s’offrir une belle victoire à leur premier match depuis plus d’un an et demi, et dans de nouvelles couleurs de surcroît, mais l’Assurancia de Thetford Mines voyait les choses autrement. Les visiteurs ont effectué une remontée en troisième période pour filer vers une victoire de 5 à 3, ce vendredi 8 octobre, au Centre Premier Tech.

La partie avait pourtant très bien commencé pour les Louperivois qui ont retraité au vestiaire avec une avance de deux buts, ceux de Maxime St-Cyr et Anthony D’Amours, leur premier dans la LNAH, après 20 minutes de jeu.

Si l’Assurancia a réduit l’écart au 2e vingt, les 3L ont réussi à reprendre une marge de deux buts dès le début du 3e tiers, grâce à Janick Asselin. Les visiteurs n’avaient cependant pas dit leur dernier mot, et ils ont réussi quatre réussites consécutives pour réussir la remontée, mais aussi s’assurer de la victoire sans avoir à aller en surtemps.

«On a eu un bon début de match. Maintenant, il faut apprendre qu’il y a une façon de jouer quand on a les devants. On a donné des chances, des échappées et beaucoup trop de surnombres en troisième. Il faut apprendre de ça», a commenté l’entraineur-chef Éric Haley, après la rencontre.

«Si tu joues 60 minutes, habituellement tu te donnes une chance de gagner. Ce soir, on avait le match entre les mains et on a fait de grosses erreurs qui nous ont couté cher. Les gars sont au courant. Maintenant, on se retrousse les manches et on avance», a-t-il ajouté.

Reconnu pour son talent offensif, l’attaquant Maxime St-Cyr n’aura pas mis de temps avant de s’illustrer dans la LNAH. Une première présence et une chance de marquer auront été suffisantes pour qu’il fasse bouger les cordages une première fois.

«Je pense que ç’a bien commencé et j’ai eu une très belle passe d’Asselin sur le jeu, a partagé celui qui a terminé la rencontre avec trois points. Avec deux gars [il jouait aussi avec Guertin] qui travaillent fort, ça va bien. Je ne sais si les lignes vont changer, mais ç’a super bien été avec ces gars-là.»

Davantage de détails suivront…