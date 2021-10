Succès pour le Tournoi de Golf des «Barlettes et leurs amis» 

Le Club de golf de Rivière-du-Loup a accueilli, le samedi 18 septembre, le Tournoi de Golf des «Barlettes et leurs amis». À cette occasion, 48 joueuses et joueurs de golf se sont élancés sur les allées du parcours dans le cadre d’un événement amical. Un montant de 500 $ a également été amassé pour offrir à l’école Moisson-d'Arts de L’Isle-Verte.

C’était un retour pour cette activité rassembleuse qui avait déjà eu lieu à quelques reprises, il y a plusieurs années. Celle-ci s’est déroulée sous la présidence honoraire de Gérald Pelletier qui a accepté avec plaisir ce titre le temps d’une journée.

Le comité organisateur a également profité de l’occasion pour honorer feu Roland Morin, reconnu pour sa grande implication sociale et sportive auprès de toute la communauté à L’Isle-Verte. La reconnaissance a été faite en présence de sa conjointe, Jeanine Dubé, de ses enfants Louise, René et Christian, ainsi que d’un petit-fils, Sylvain.

Soulignons que M. Morin était l’un des instigateurs des premiers tournois de golf des «Barlettes et leurs amis», en compagnie de ses complices Jacques Soucy et Pierre Dion.

Côté résultats, c’est le groupe formé de Pierre Francoeur, Alain Saint-Pierre, Mario Rouillard et Denis Marquis qui ont obtenu le meilleur score, -9. Ils étaient évidemment tous très souriants et fiers de leur résultat.

DON

Par ailleurs, le comité organisateur, sous la présidence d’honneur de Gérald Pelletier, annonce qu’il remettra un montant de 500 $ à l’École primaire Moissons d’Arts de L’Isle-Verte afin qu’elle puisse procéder à l’acquisition d’équipements sportifs pour ses élèves.

La remise symbolique du don s’est effectuée en présence de la directrice de l’école Moisson-d’Arts, Johanne Lussier, de l’enseignant Éric Ouellet, de Jacques Soucy du comité organisateur et de Gérald Pelletier, président honoraire.

Le comité organisateur désire remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette journée sportive et qui ont permis d’amasser cette belle somme pour l’école. Bien que récolter de l’argent n’était pas son premier objectif en organisant cette activité de golf, il est heureux de ce résultat et commence déjà à réfléchir à une prochaine édition en 2022.