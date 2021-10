Les Albatros blanchissent les Gaulois de Saint-Hyacinthe 3 à 0

Au lendemain d’une défaite contre les Estacades de Trois-Rivières, les Albatros du Collège Notre-Dame ont fait preuve de caractère en blanchissant les Gaulois de Saint-Hyacinthe 3 à 0 le 2 octobre devant 300 partisans au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

«On progresse, c’est ça qui est important […] Je pense qu’aujourd’hui, on vient de jouer notre partie la plus mature de l’année. Le capitaine jouait blessé, je pense que ç’a motivé les gars. Il nous manque Pouliot, il nous manque Paré à la défense. De l’autre côté, ils avaient leur alignement complet. On est satisfait mais on ne veut pas s’asseoir là-dessus, on veut être encore meilleur mercredi contre le Séminaire St-François», explique l’entraineur des Albatros Mike Maclure.

Benjamin Vigneault a ouvert la marque pour les Albatros en 2e période. Il a ensuite été imité par l’attaquant Samuel Vachon, qui a inscrit son 3e but de la saison, aidé par Maxim Massé et Mathys Dubé. C’est Tommy Bouchard qui a assuré la victoire de son équipe en trouvant lui aussi le fond du filet (qui était désert) après s’être faufilé à vivre allure derrière la défensive.

Le gardien des Albatros, Cédric Massé, a réussi un blanchissage et a repoussé les 30 lancers dirigés contre lui. «Il a fait des arrêts importants pour nous ce soir, il nous a gardé dans la partie, c’est ça qu’on s’attendait de lui et il l’a bien fait», souligne Mike Maclure.

Les Albatros du Collège Notre-Dame se préparent maintenant pour leur prochain match qui aura lieu le 6 octobre contre le Séminaire St-François.