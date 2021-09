Un premier match préparatoire à la faveur des 3L 

Les 3L de Rivière-du-Loup étaient de retour au Centre Premier Tech, vendredi soir. Après plus d’un an et demi d’absence, l’équipe a retrouvé ses partisans dans le cadre d’un match hors-concours disputé contre les Pétroliers du Nord de Laval. Une rencontre que les locaux ont remportée par la marque de 3 à 2.

La partie a permis au personnel d’entraineurs et aux partisans d’évaluer plusieurs jeunes joueurs qui disputaient un premier match dans la LNAH. S’ils ont bien fait, ce sont cependant les vétérans qui ont permis à l’équipe de sortir de l’aréna avec la victoire, eux qui ont été à l’origine des buts comptés.

De retour avec l’équipe depuis peu, le talentueux attaquant Marc-André Tourigny a prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa touche offensive, lui qui a récolté un but et une mention d’aide. Mathieu Guertin, avec trois passes, et Michael Ward, avec un but et une passe, ont aussi très bien fait, participant notamment à deux buts réussis en avantage numérique.

Bobby Dow, une nouvelle signature de 3L, a été l’autre marqueur pour les locaux. Devant le filet, Guillaume Decelles a été solide en réalisant 21 arrêts.

L’alignement des 3L était composé de plusieurs nouveaux venus, dont Mathieu Guertin, Bobby Dow, Jonathan Harty et Sacha Roy. Les partisans des Albatros du Collège Notre-Dame ont aussi certainement reconnu les Édouard Ouellet, Félix-Antoine Drolet, Félix Rioux, Dominic Cormier et Anthony D’Amours.

Les 3L disputeront leur dernier match préparatoire vendredi prochain à Saint-Georges.