Une semaine intense avec les meilleurs au monde pour la famille Fortin-Bélanger

L’équipe canadienne de moto trial a vécu une fin de semaine intensive d’apprentissages et de dépassement de soi au Trial des Nations, au Portugal, du 16 au 19 septembre. Le groupe formé des frères Félix et Michel Fortin-Bélanger et de Jonathan English ont fièrement représenté leur pays dans le cadre d’une compétition très relevée.

La formation a terminé le grand rendez-vous international au 12e rang, une position qui n’est pas celle qu’ils espéraient et qui ne reflète surtout pas les efforts de chacun lors de la compétition. Néanmoins, l’année 2021 n’a pas été une année normale pour les compétiteurs et de réussir à se classer pour cet évènement international avec un si court délai représente un succès en soi.

À la fin de l’événement, Michel Fortin-Bélanger a mentionné que d’avoir côtoyé les meilleurs au monde fût un privilège et que cela le motivera à travailler encore plus intensément pour l’avenir. Quant à son frère Félix, il a pris des notes pour aider son équipe à mieux performer pour les prochaines saisons, ayant eu la chance d’apprendre quelles sont les faiblesses spécifiques des pilotes canadiens.

Le niveau européen en moto trial a considérablement amélioré dans les dernières années et les frères Fortin-Bélanger sont déterminés à élever leur pilotage d’un cran pour 2022. Ils remercient d’ailleurs partenaires, familles et amis pour leur soutien.

Lors de la remise des prix, le dimanche, la Fédération internationale de Motocyclisme (FIM) a annoncé que l’édition 2022 du Trial des Nations (TDN) se déroulera en Italie.