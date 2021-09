De nouvelles signatures pour les 3L 

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a annoncé la signature de nouveaux joueurs au cours des dernières heures. L’équipe comptera cette saison sur l’attaquant Maxime Guyon, de même que le défenseur Joakim Paradis.

Dynamique, Maxime Guyon en sera à sa 2e saison au sein de la formation louperivoise, lui qui a amassé 10 points (dont 6 buts) en 10 matchs. L'attaquant offensif de 27 ans est un passionné de hockey et amène une belle énergie au groupe.

«Max est un gars qui adore la ville. Il a reçu une invitation pour aller au camp de Trois-Rivières dans la ECHL, mais il a décidé de rester avec nous, car il aime l'équipe et les partisans. Nous sommes bien heureux de sa décision. Il nous a prouvé dans le passé qu'il était en mesure de marquer des buts», souligne le conseiller hockey des 3L de Rivière-du-Loup, Karl Boucher.

JOAKIM PARADIS

De son côté, Joakim Paradis ajoute du sang du neuf à la brigade défensive des 3L. Choix de deuxième ronde en 2020, l’athlète fera son entrée dans la LNAH après une carrière junior dans laquelle il a amassé 12 points en 66 matchs dans la LHJMQ et 70 points en 83 matchs dans la LHJAAAQ. Il embarque dans cette nouvelle aventure avec beaucoup d’enthousiasme.

«Joakim est un passionné. Nous désirions nous grossir et nous rajeunir à l'arrière. En plus d'être droitier, il cadre parfaitement dans le profil de joueur que nous cherchions», explique Karl Boucher au sujet de l’arrière de 6’4’’ et plus de 200 livres.