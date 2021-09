La Ville de Rivière-du-Loup honorée par Patinage de vitesse Canada

Patinage de vitesse Canada (PVC) a dévoilé l’identité des récipiendaires de ses prix annuels, ce mardi 21 septembre. La Ville de Rivière-du-Loup, partenaire de l’organisme depuis 50 ans par le soutien des activités du Club de patinage de vitesse des Loupiots, a reçu le Prix du Champion sportif à titre de Partenaire de l’année. Un honneur dont la Ville est très fière.

Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi 21 septembre, Patinage de vitesse Canada explique que le prix est décerné à un commanditaire, supporteur ou partenaire qui a fait preuve d’un engagement soutenu pour l’avancement du patinage de vitesse au Canada au niveau national, provincial, régional ou en club.

Selon PVC, la Ville de Rivière-du-Loup soutient, depuis plusieurs décennies, les activités du Club de patinage de vitesse des Loupiots en tant que partenaire pour d’innombrables événements, camps de développement ainsi que championnats nationaux, provinciaux et régionaux.

«Dans la dernière année, le partenariat exemplaire avec la ville s’est poursuivi en vertu d’un soutien à l’endroit des deux principaux projets du club: le développement d’un programme longue piste et la construction d’une patinoire aux dimensions olympiques pour le courte piste. Malgré l’incertitude attribuable à la pandémie, la ville s’est engagée à investir un montant de 9,5 millions de dollars pour transformer un de ses arénas et y installer une patinoire olympique dédiée au patinage de vitesse ainsi qu’au patinage artistique», souligne Patinage de vitesse Canada.

«La ville a aussi été un partenaire formidable tout au long de pandémie de la COVID-19 en travaillant aux côtés du club pour trouver des solutions qui permettraient aux membres de continuer à s’entraîner malgré le fait que les mesures et les protocoles du gouvernement en matière de santé publique changeaient rapidement. Grâce à leur approche proactive et souple, les Loupiots ont été en mesure d’offrir une programmation sur glace du mois de juillet 2020 jusqu’en avril 2021 et ce, sans interruption», ajoute l’organisme.

En réaction, la Ville de Rivière-du-Loup a mentionné accueillir cette reconnaissance nationale de Patinage de vitesse Canada avec humilité. Elle précise que la candidature a été soumise par un parent d'athlète qui souhaitait mettre en lumière les efforts mis de l'avant par la Ville pour maintenir la pratique sportive en temps de pandémie.

«La Ville de Rivière-du-Loup est profondément honorée et reçoit avec grande fierté cette reconnaissance nationale. La pratique sportive fait partie de nos valeurs et nous avons à cœur d’offrir à nos clubs sportifs et notre jeunesse de bonnes conditions pour l’exercer. Je tiens à saluer le travail de notre équipe du Service loisirs, culture et communautaire et tout particulièrement celui de Marc-Émile Dionne. Même au plus fort de la pandémie et malgré toutes les embûches, tous étaient à la recherche de solutions innovantes pour permettre à nos jeunes patineurs de continuer à s’entraîner dans le respect des consignes sanitaires», a souligné la mairesse Sylvie Vignet.

CLÉMENT CAUCHON

Par ailleurs, soulignons qu’un jeune homme de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Clément Cauchon, a reçu le Prix d'excellence des entraîneurs. Cette distinction «est remise à ceux et celles qui ont contribué de façon importante au patinage de vitesse dans le cadre de leur travail d’entraîneur(e)». Notons enfin que le Club de patinage de vitesse Les Loupiots était également finaliste au prix du Club de l'année de Patinage de vitesse Canada.