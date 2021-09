Scénario rêvé pour les Albatros à leur premier match depuis mars 2020

Un premier match disputé après plus de 550 jours d’attente. Une partie serrée, du jeu rapide et des buts d’un côté comme de l’autre. Puis, une prolongation, remportée par l’équipe de la région grâce à son capitaine, un joueur local de surcroit. Voilà en gros ce à quoi les amateurs de hockey ont eu droit, vendredi soir, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Après une saison annulée, et malgré plusieurs consignes de la santé publique, les Albatros du Collège Notre-Dame étaient de retour et jouaient un premier match dans la Ligue de hockey M18 AAA du Québec contre le Phénix du Collège Esther-Blondin. Un moment très attendu par l’organisation qui s’est conclue par une belle victoire de 5 à 4 en surtemps devant quelques centaines de partisans bien heureux.

C’est le nouveau capitaine des oiseaux, le Louperivois Philippe Labrie, qui a joué les héros après une minute de jeu en prolongation. Une finale peu banale à un match qui marquera, à sa façon, l’histoire de l’équipe. Une partie qui est aussi très belle entrée en matière pour la saison à venir.

«C’est un sentiment incroyable de vivre ça devant ma famille. C’est moi qui a réussi le but gagnant, mais cette victoire est vraiment un travail d’équipe. On n’a jamais lâché, même si on n’avait pas la possession de la rondelle en commençant la prolongation. Je suis content, une belle victoire à la première game. Ça donne confiance pour la suite», a partagé l’athlète de 17 ans, tout sourire, après la rencontre.

Les Albatros ont entamé le match en lion et ils ont été les premiers à trouver le fond du filet en profitant d’un avantage numérique. Il s’en est suivi une partie chaudement disputée lors de laquelle les deux équipes ont marqué à tour de rôle.

Noah Laframboise, Anthony Hamelin, Noah Larochelle, Maxim Massé (1 but, 1 aide) et Philippe Labrie ont fait bouger les cordages pour les vainqueurs. Thomas Levasseur a également récolté deux mentions d’aide, bien qu’elles aient été attribuées à son coéquipier Laframboise. Devant le filet, le gardien Émile Beaunoyer a été solide, bloquant 37 des 41 tirs dirigés vers lui.

«C’était excitant, peut-être un peu trop même, puisque le jeu était parfois trop ouvert, mais c’était une première partie et le niveau d’effort et d’écoute était là», a souligné l’entraineur-chef Mike Maclure, ajoutant que l’équipe souhaite bâtir ses succès autour du jeu énergique et intense qu’elle a démontré sur la glace.

Les Albatros tenteront de signer une seconde victoire, ce samedi à 13 h, alors que le Rousseau-Royal de Laval-Montréal sera en visite au Centre Premier Tech.

