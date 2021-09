Une 6e manche payante pour le CIEL-FM

La série finale opposant le CIEL-FM de Rivière-du-Loup aux Braves Batitech du Témiscouata est maintenant à égalité 1-1. La formation louperivoise a remporté le deuxième duel entre les deux formations par la marque de 4 à 1, jeudi, répondant ainsi de belle façon à la défaite de 6 à 5 subie dimanche dernier sur le terrain adverse.

Devant un stade municipal rempli de spectateurs, l’équipe locale a connu un fort match dans l’ensemble, mais c’est en sixième manche qu’elle a brisé la glace avec une poussée de quatre points lui permettant de quitter avec la victoire.

Les amateurs de baseball ont eu droit à un excellent duel de lanceur entre Joey Toupin (Rivière-du-Loup) et Dany Paradis-Giroux. Les deux artilleurs ont multiplié les retraits sur prise jusqu’en cinquième manche. Les Braves ont été les premiers à ouvrir la marque sur un coup de circuit d’un point de …Dany Paradis-Giroux.

Puis, en fin de sixième manche, Vincent Tardif de Saint-Antonin a vidé les buts avec un triple bon pour trois points pour effacer le déficit. Un but sur balles à Jimmy Durette et des simples de Joey Toupin et Philippe-Antoine Gagnon ont précédé le triple. Tardif a par la suite complété le score en venant croiser le marbre sur un simple de Yannick Michaud.

Joey Toupin a été élu joueur du match par l’organisation du CIEL-FM. Le joueur importé a été excellent dans tous les aspects du jeu, limitant notamment les Braves à six coups sûrs. Il n’a pas donné de buts sur balle, tout en réussissant huit retraits sur prise.

La série se poursuivra samedi soir à Témiscouata-sur-le-Lac. Elle sera de retour dimanche après-midi à Rivière-du-Loup.