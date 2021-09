Les Braves du Témiscouata atteignent la finale, défaite amère pour le Bérubé GM 

Les Braves Batitech du Témiscouata auront l’occasion de défendre leur titre de champion dans la Ligue de baseball senior Puribec. L’équipe a remporté le match ultime de la série demi-finale l’opposant au Bérubé GM de Trois-Pistoles, au Stade Paul-Émile Dubé, jeudi soir.

Les visiteurs, menés par les vétérans et leaders Dany Paradis-Giroux et Félix Castonguay, ont été convaincants en remportant un gain de 11 à 3. Le premier a été solide au monticule, lui qui n’a concédé qu’un point en six manches de travail. Il a aussi été égal à lui-même au bâton, réussissant trois coups sûrs. De son côté, Castonguay a mené l’offensive en frappant la longue balle et en produisant cinq points.

Cette série entre deux des meilleures équipes de la Ligue Puribec cette saison a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Non seulement l’affrontement a-t-il offert de l’excellent baseball, il s’est étiré jusqu’au match ultime.

Le duel a aussi, surtout, été marqué par une controverse lors du match numéro 5. Malgré un pointage de 8 à 7 en faveur du Bérubé GM, la victoire a été donnée aux Braves, puisque Trois-Pistoles a fait appel à un lanceur illégal en fin de rencontre, selon un règlement de la ligue.

La formation témiscouataine a déposé un protêt qui a été retenu (puis maintenu à la suite d’une rencontre des dirigeants de la ligue). La victoire leur a été concédée, même si le Bérubé GM affirme qu'il a eu l'autorisation du président de la Ligue, Denis Bérubé, d'utiliser le joueur en question en relève.

Malgré la frustration liée à cette situation, les Pistolois se sont présentés lors du match suivant et ont forcé la tenue du match numéro 7, grâce à une belle victoire sur le terrain adverse. Ils n’ont cependant pas réussi le même exploit lors du match décisif, cette fois tenu devant leurs partisans.

Défaite, l’organisation du Bérubé GM de Trois-Pistoles estime toujours avoir remporté quatre victoires lors de cette série demi-finale. Elle maintient avoir gagné sa place en finale contre Rivière-du-Loup.

Soulignons que les deux équipes ont fait preuve de respect et de civilité entre elles, lors des matchs 6 et 7. Au terme de la série, les joueurs se sont donnés la main, comme le veut la tradition.

La série entre le Témiscouata et Rivière-du-Loup, l’autre formation finaliste, sera entamée sous peu. Cette saison, les Braves ont remporté les trois parties (chaudement disputées) entre les deux équipes.