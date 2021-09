Éric Haley est le nouvel entraineur-chef des 3L 

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé l’identité de son entraineur-chef pour la prochaine saison. Éric Haley, une personnalité bien connue dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), succède ainsi à Benoît Laporte qui a été à la barre de l’équipe en 2019-2020.

Dans les dernières années, Éric Haley a tenu le poste d’entraineur-chef avec les formations de Saint-Georges et de Laval. Il a auparavant remporté trois championnats comme entraineur-adjoint avec Trois-Rivières en 2008, ainsi qu’avec Jonquière en 2013 et 2014.

L’homme de hockey est heureux de revenir dans la LNAH, lui qui était encore récemment à la tête d’une équipe sénior AAA.

«Je connais bien Éric, depuis l'époque de Trois-Rivières où nous avions remporté un championnat et ensuite on a travaillé ensemble de nouveau à Jonquière. Je voulais quelqu'un d’intense et d’allumé derrière le banc. Éric était le prototype parfait, en plus de connaître la ligue, il comprend la game», a fait savoir Karl Boucher, ancien directeur général et conseiller hockey des 3L de Rivière-du-Loup sur la page Facebook de l’équipe.

JONATHAN HARTY

L’organisation des 3L souligne qu’elle continue le travail dans le but de présenter une équipe très compétitive pour la prochaine saison. Dans les derniers jours, la formation louperivoise a d’ailleurs confirmé avoir fait l’acquisition du défenseur d’expérience Jonathan Hardy. L’athlète de 33 ans a évolué dans diverses ligues d’Europe ces dernières années. Il a un défenseur de caractère et fiable défensivement. Selon Karl Boucher, il sera un ajout de taille à la ligne bleue.

Pour lui faire une place sur sa liste de protection, l’équipe a échangé Alexis Vanier à Laval contre le 3e choix au prochain repêchage et des considérations futures.