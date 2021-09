Dévoilement de la murale symbolique de la Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2022

Vendredi avant-midi avait lieu l'inauguration de la murale symbolique des Jeux du Québec, nommée Toujours en Jeux! et réalisée en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup. Karine Malenfant, directrice générale du Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec (COFJQ), en a également profité pour présenter les derniers développements de l'événement.

C’était pour souligner la marque des six mois avant le début de la Finale des Jeux du Québec - Rivière-du-Loup 2022 que le COFJQ a tenu une conférence de presse le 3 septembre dernier. Beaucoup d'émotions et de fierté planaient alors que l'équipe organisatrice dévoilait le résultat final de l'œuvre d'art, mesurant 16 mètres de longueur et créée par une équipe d'artistes de la région.

Laura Martin, directrice générale adjointe des communications et de la mobilisation, a présenté l'idée derrière l'immense murale de la rue Frontenac. Le concept initial était de rappeler les Jeux d'été de 1971 avec des couleurs chaudes et un look rétro, et de progresser vers l'édition de l'hiver 2022 en optant pour des teintes plus froides. L’objectif de cette approche était surtout de faire le pont entre ces deux événements rassembleurs.

Bonifiant le paysage urbain de Rivière-du-Loup, elle est truffée de références aux disciplines sportives des deux Finales, de symboles forts du paysage louperivois et de clins d’œil aux mascottes Piloup et Lou.

Réalisée grâce à la collaboration de la Ville de Rivière-du-Loup, par le biais de son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, cette œuvre grandiose est une création de Marie-Michelle Pellerin, graphiste au sein du COFJQ – 2022, mise au point avec le soutien technique de l’artiste professionnelle Joane Michaud.

Le dessin original a d’abord été effectué à la main, avant d’être décliné en version numérique, puis projeté sur des panneaux composites en aluminium sur lesquels les contours des formes ont été tracés, et enfin peint.

Une quinzaine de bénévoles et d’employés du COFJQ – 2022 se sont réunis pour une période de quatre jours afin de donner vie à l’œuvre. Cette équipe, composée de jeunes et d’aînés de la région regroupés selon leurs intérêts communs, ont pu y participer dans le cadre d’un projet appuyé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

DERNIER DROIT

La fébrilité de Karine Malenfant s’est fait sentir alors qu’elle annonçait les derniers développements de la Finale des Jeux du Québec. «Six mois avant la cérémonie d’ouverture, c’est un cap! La fièvre s’empare de la Maison des Jeux, toute l’équipe est fébrile. Après la phase de planification, nous sommes désormais dans celle d’organisation», a-t-elle mentionné.

Cette dernière a d’ailleurs ajouté que les prochaines semaines seraient déterminantes, avec plusieurs événements importants à l’agenda. Entre autres, l’équipe attend la deuxième visite technique des fédérations sportives au début octobre, le lancement de la campagne de recrutement des bénévoles terrain, la visite des 19 chefs de mission au début novembre ou encore la mise en place des équipes de site.