Simon Dion-Viens termine 2e à l’autodrome Chaudiere au terme d’une chaude lutte en piste

Simon Dion-Viens était en piste le weekend dernier dans la série NASCAR Procam Supertruck. Au volant de la camionnette 37 aux couleurs de Castrol Canada et supportée par Rivière-du-Loup Mitsubishi, Témis Chrysler, Rousseau Métal, Dion-Viens a terminé sur la deuxième marche du podium après avoir livré une chaude lutte tout au long de la course pour la victoire.



Encore une fois, le pilote du Kamouraska a fait preuve de beaucoup de vitesse lors des essais libres alors qu’il a même été en mesure de battre le record de piste qu’il avait lui-même inscrit plus tôt ce printemps. Lors des qualifications, Dion-Viens a été en mesure d’effectuer une belle remontée pour terminer en deuxième position après s’être élancé de la dernière place en raison des nouvelles procédures mises en place par la série.



«Nous avons démontré une fois de plus que nous pouvons être rapides avec notre camion. Les membres de l’équipe ont encore fait un excellent travail de préparation et je tiens à les remercier. J’ai été satisfait des performances de mon bolide tout au long de la journée», nous explique Simon



En vue de la course de 50 tours, Simon s’élançait de la ligne extérieure en 2e position et fut en mesure de prendre rapidement les commandes de l’épreuve.



«J’ai roulé en tête jusqu’à la première neutralisation. Par la suite, Stéphane Lecours a été en mesure de me dépasser lors de la relance. J’ai été en mesure de suivre la cadence et je me suis battu une bonne partie de l’épreuve à deux de large pour la victoire aux grands plaisirs des nombreux spectateurs présents à l’Autodrome ce weekend. Avec quelques tours à faire à l’épreuve, j’ai tenté différentes manœuvres pour essayer de ravir la première position et c’est finalement en deuxième place que j’ai terminé cette course des plus intense», ajoute Simon

«J’éprouve beaucoup de plaisir à me battre aux avant-postes avec les autres pilotes de la série. Je suis fier de nos résultats et j’accumule de l’expérience afin d’améliorer mon pilotage sur circuit ovale. Nous allons continuer à peaufiner les réglages de notre bolide en vue de la dernière course de la saison le 11 septembre prochain en vue de nous battre une fois de plus pour la victoire», conclut Simon avec optimisme.



Il est aussi à noter que les deux épreuves de la série canadienne NASCAR Pinty’s prévues à l’horaire du weekend dernier ont été remises au 18 septembre prochain raison de la météo.



Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport