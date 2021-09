Junior BB: La Fromagerie des Basques prend les devants 2-0

Dimanche dernier a eu lieu au Stade Paul-Émile Dubé les deux premières parties de la série demi-finale Junior BB opposant La Fromagerie des Basques aux Black Knights de Saint-Georges. Une série qui s'annonce serrée jusqu'à la fin. Les matchs de dimanche se sont soldés par deux victoires de l'équipe locale qui mène la série 2-0.

Durant la première partie, le lanceur gaucher Cédrick Martineau Duguay, nommé joueur du match, a lancé 7 manches complètes, a effectué 9 retraits au bâton et a accordé seulement 5 coups surs pour mériter la victoire. Au bâton, soulignons les performances de François Michaud 1 en 3 et 2 points produits, Marc-Antoine Michaud 1 en 3 1 point produit sur un long double et Raphael Dumais 1 en 2 dans une victoire de 3-0.

Pour la deuxième partie, le lanceur gagnant Tommy Gendron n'a rien donné non plus. Ce dernier a été nommé par ses pairs joueur du match. En 6 manches lancées, il n'a accordé que 2 coups surs. Tristan Michaud Thériault est venu sauvegarder la partie en lançant la dernière manche. Au bâton, soulignons Olivier Bourassa 2 en 3 avec 1 point produit, Marc-Antoine Michaud 1 en 3 avec 1 point produit et Antoine Boucher 1 en 1 et 1 point produit dans une victoire de 4-2.

En résumé, les lanceurs de La Fromagerie des Basques n'ont presque rien donné, la défensive a été impeccable avec des jeux spectaculaires et les frappeurs ont fait entrer des points! Prochains matchs à Saint-Georges le 4 septembre à 13 h et 16 h. Si un cinquième match s'avère nécessaire, il sera disputé à Trois-Pistoles le lundi 6 septembre.