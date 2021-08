Course Kayak la Ferrée pour la jeunesse

Le 25 septembre prochain, La Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud et le Club de plein air des Aulnaies collaboreront ensemble pour la tenue de la toute première édition de Kayak la Ferrée qui aura lieu à Saint-Roch des Aulnaies, dans la MRC de L’Islet.

Il s’agit d’une activité automnale de kayak sur un parcours aller-retour de deux kilomètres. Les participants pourront s’inscrire dans les différentes catégories, soit individuelle, en équipe de 2 à relais, ou en équipe de 3 à relais. Chaque temps individuel sera chronométré pour ainsi récompenser les meilleurs temps dans chacune des catégories.

C’est avec joie que Christian Joncas, représentant le club plein air des Aulnaies, a accepté de rendre accessible le site de kayak, ainsi que ses embarcations pour la bonne cause qu’est la jeunesse.

Pour Luc Pelletier, il s’agit d’un premier événement bénéfice au sein de l’organisation Pour la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud. L’idée de mettre sur pied une course de kayak lui a trotté dans la tête même avant d’être engagé à la fondation.

L’activité s’adresse aux 10 ans et plus, au coût de 15$ pour les 10 à 25 ans et de 25$ pour les 26 ans et plus. Il est possible de s’inscrire dès maintenant sur Eventbrite sous le nom « KAYAK LA FERRÉE ». Avec un objectif d’une centaine d’inscriptions, l’organisation recherche une vingtaine de bénévoles qui seront disposés tout le long du parcours.