Victoire contre le Japon pour l’équipe de la louperivoise Cindy Ouellet

L’équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant féminin a ajouté une victoire à sa fiche le 26 aout en remportant son match contre le Japon par la marque de 61 à 35. L’athlète louperivoise Cindy Ouellet s’est démarquée en enregistrant 10 points et 10 rebonds, participant ainsi à la victoire de son équipe.

Sa coéquipière Kady Dandeneau a marqué 19 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. Selon l’entraineur Marc Antoine Ducharme, le plan des Canadiennes était de faire pression sur tout le terrain pour empêcher les joueuses du Japon d’obtenir des tirs ouverts et ainsi briser leur rythme. Elles ont réussi à faire l’attaque des Japonaises, qui ont seulement réussi 16 tirs sur 62, et aucun au-delà de l’arc des trois points.

Équipe Canada avait remporté son premier match par la marque de 73 à 54 contre la Grande-Bretagne le 25 aout. Le samedi 28 aout, le Canada affrontera l’Allemagne. Le Canada se trouve présentement en 2e position du groupe A.

Rappelons que Cindy Ouellet a participé à quatre Jeux paralympiques avec Équipe Canada en 2008, 2012, 2016 et 2021.