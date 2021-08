Victoires du CIEL-FM de Rivière-du-Loup et des Braves Batitech du Témiscouata

Mardi soir, alors que le Rivière-du-Loup et Montmagny s'affrontaient dans le cadre de leur deuxième match de la première demi-finale, Trois-Pistoles et Témiscouata se retrouvaient pour la première partie de leur série.

Si le CIEL-FM est revenu de l'arrière pour se sauver avec une victoire 6-4, les Braves ont pu compter sur Dany Paradis-Giroux pour museler l'attaque du Bérubé GM qui l'ont emporté par blanchissage de 4-0.

C'est avec une poussée de quatre points en fin de 6e manche que les joueurs du CIEL-FM, à domicile, sont venus arracher une victoire de 6-4 sur les Toitures Pro Lemieux / Promutuel de Montmagny. Montmagny, équipe championne de la saison régulière, tire maintenant de l'arrière 0-2 dans la série. Rappelons que Rivière-du-Loup avait aussi balayé la série quart de finale.

Quant à l'autre série, l'artilleur des Braves a été dominant... et le mot est faible. Paradis-Giroux a lancé 66 prises sur 92 lancers sans accorder un seul but sur balle. Il n'a eu besoin que de 92 lancers pour son match complet. À l'attaque, Étienne Bergeron, Maxime Duguay et Patrick Ouellet ont tous frappé deux coups surs.

La défaite va à la fiche d'Andy Saint-Gelais.