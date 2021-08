Une réussite pour le Pickleball à Rivière-du-Loup

Le Club de Tennis RDL, avec la participation de la FADOQ - Région Bas St-Laurent, ont organisé le 15 août dernier un premier tournoi de pickleball extérieur. Au total, une vingtaine de joueurs ont eu la chance de s’affronter sur les nouveaux terrains de pickleball de Tennis RDL au 130, rue Frontenac.

Dérivé du tennis traditionnel et du badminton, le pickleball est beaucoup plus simple à jouer. Ce sport est avant tout moins exigeant pour les muscles et les articulations. Ainsi, il peut être pratiqué par des personnes de tous âges.

Tennis RDL souligne qu’il est possible de venir jouer ou essayer ce sport lors des ligues FADOQ BSL au club les soirs de semaine. Les plages horaires réservées au pickleball sont en soirée les lundis et mardis de 19 h à 20 h30, puis les mercredis de 10 h à 11 h30. Les lundis et mercredis sont consacrés à des matchs compétitifs, et les mardis à des parties amicales.

Le matériel de base du pickleball est disponible sur place. Pour de plus amples informations, les intéressés peuvent contacter Tennis RDL au 418-862-7087.