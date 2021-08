Un imposant Championnat régional de baseball au Témiscouata ce weekend

Du 20 au 22 aout, l’Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT) sera l’hôte du Championnat régional 11U moustique B de Baseball Bas-Saint-Laurent. Lors de ce type de compétition en 2021, le 11U B est la division au Bas-Saint-Laurent qui compte le plus d’équipes.

Ce Championnat régional au Témiscouata sera le plus gros évènement de Baseball Bas-Saint-Laurent en termes de nombre d’équipes et de nombre de joueurs alors que 13 clubs comptabilisant plus de 130 joueurs fouleront les terrains de baseball du Témiscouata. Un total de 20 matchs est prévu. La compétition débutera le vendredi 20 aout à 9h à Témiscouata-sur-le-lac (secteur Cabano) alors que Saint-Pascal et Saint-Antonin se disputeront la victoire.

Puis, à 11h à Témiscouata-sur-le-Lac, l’équipe hôte, les Braves Boralex, sera opposée à La Pocatière. Les matchs se poursuivront toute la journée le vendredi 20 aout à Témiscouata-sur-le-Lac. Puis le samedi 21 aout, il y aura 10 parties disputées à Témiscouata-sur-le-Lac, mais également à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Finalement, le dimanche 21 aout, les deux demi-finales auront lieu à 9h, la finale pour la médaille de bronze aura lieu à 13h à St-Louis-du-du-Ha! Ha! et la finale pour la médaille d’or aura lieu à la même heure, mais du côté de Témiscouata-sur-le-Lac. L’équipe gagnante de ce championnat régional se méritera un laisser-passer pour représenter le Bas-Saint-Laurent au Championnat provincial 11U B de Baseball Québec qui aura lieu du 10 au 12 septembre à Varennes en Montérégie.

Parmi les autres formations présentes à ce Championnat régional 11U B, on retrouve Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Mont-Joli, Vallée, deux équipes de Matane et trois clubs de Rimouski. D’autres équipes de l’ABMT auront également une compétition importante cette fin de semaine. Le club Braves 15U B participera au Championnat régional bantam à Rimouski du 20 au 22 aout. Puis, les jeunes Rallye Cap et Grand Chelem de l’ABMT termineront leur saison de baseball ce dimanche 22 aout respectivement à 11h et à 11h45 à Témiscouata-sur-le-Lac alors qu’ils joueront un match avant la grande finale or du Championnat régional 11U B.

Par ailleurs, un service de cantine sera disponible au terrain de baseball de Témiscouata-sur-le-Lac tout au long de la fin de semaine. Aussi, toutes ces activités sont gratuites pour les spectateurs. Par conséquent, la population de tout le Témiscouata est invitée à venir en grand nombre encourager les équipes hôtes, mais aussi celles de tout le Bas-Saint-Laurent.