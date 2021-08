Renaud Lefort annonce son départ de la Ligue nord-américaine de hockey

Le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Renaud Lefort, a annoncé aux autorités de la ligue de même qu’aux propriétaires des équipes qu’il quittait ses fonctions dès aujourd’hui et ce d’un commun accord.

Il a évoqué que le sport et l’événementiel ont beaucoup écopé depuis la COVID-19. «J’ai travaillé sur plusieurs projets qui n’ont malheureusement jamais pu être concrétisés à cause de la situation actuelle. Je pense également au développement que j’avais entamé dans la LNAH comme l’expansion à Saint-Jean-sur-Richelieu qui devait voir le jour en 2020, ainsi que deux autres villes avec qui j’avais des discussions très sérieuses.»

Renaud Lefort ajoute que travailler à l'expansion de la LNAH représentait la plus grande partie de ses fonctions et son plus beau défi. Il souhaite maintenant passer à autre chose, en raison des conditions actuelles.

Il a donc été convenu que Gilles Rousseau prendra le poste de commissaire par intérim. «Ce fut un honneur pour moi de travailler pour cette ligue, je remercie tous les propriétaires de m’avoir fait confiance et souhaite que la prochaine saison se fasse sans trop d’embûches», conclut le commissaire.