Des nouvelles des athlètes du Club Filoup

Le mois de juillet marquait le retour des triathlons au Québec et les membres du club Filoup ont été au rendez-vous. Plusieurs athlètes ont participé au Triathlon Mont-Saint-Mathieu, le 25 juillet, et au Triathlon Duchesnay, le 7 aout.

Pour plusieurs membres du Club Fioup, il ne fallait pas manquer cette première édition du Triathlon Mont-Saint-Mathieu qui, avant même le premier départ, était une réussite avec près de 350 participants. Avec la présence de Pierre Lavoie en tant que porte-parole et participant, les conditions étaient réunies pour faire de cette journée une grande fête du triathlon.

La journée commençait dès 7 h 30 avec le départ de la distance olympique (1500m nage, 40 km vélo, 10 km course). Éliott Bérubé s’est particulièrement démarqué avec une 3e place au classement général. Notons également les bonnes performances d’Annik Lavoie (1re de catégorie) et Mathieu Rivard (3e de catégorie). Annabelle Dumais et Pier-Luc Fournier prenaient également part à la course.

Plus tard, sur la distance sprint (750m nage, 20 km vélo, 5 km course), où la météo s’est passablement dégradée, les triathlètes ont dû faire preuve de vigilance. Pierre Lavoie a fait honneur à son statut en remportant l’épreuve, alors que Daniel Lepage, qui compétitionnait dans la même catégorie, a complété le podium avec une 3e place.

Étaient également présents sur la distance sprint Daniel Bastille, Émilie Labrosse, William Veilleux, Édith Lévesque et Sheila Pitre. François Veilleux, président du Club Filoup, était aussi sur le parcours en équipe.

Enfin, d’autres membres ont également profité de l’évènement : Stéphane Moreau sur le duathlon sprint (5km course, 20 km vélo, 2,5km course) et les participants au camp de triathlon offert plus tôt ce printemps par le Club Filoup.

TRIATHLON DUCHESNAY

Le samedi 7 août, sur les bords de la rivière Jacques Cartier, se tenait le triathlon Duchesnay. Comme c’est la règle actuelle afin de respecter la distanciation, les départs se sont donnés par vague : 4 nageurs à la fois s’élançaient dans la rivière toutes les 15 secondes. Sur la distance olympique, Émilie Labrosse a terminé 2e de sa catégorie. Même résultat pour Daniel Lepage qui coursait sur la distance sprint.