Junior BB : Trois-Pistoles termine au 2e rang et affrontera les Ambassadeurs 

La saison régulière s’est conclue cette semaine dans la Ligue de baseball junior BB de Québec. La Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles a terminé au 2e rang du classement général, à deux victoires des Artilleurs de Lévis.

La formation pistoloise a conclu le calendrier régulier avec une fiche de 15 victoires et 5 revers en 20 matchs, produisant un total de 160 points. Au Stade Paul-Émile-Dubé, l’équipe a récolté 8 victoires et 2 défaites.

Trois-Pistoles s’est maintenue au premier rang du classement jusqu’en fin de saison. Deux défaites consécutives lors des deux derniers matchs contre Saint-Pascal et Rimouski ont ouvert la porte aux Artilleurs de Lévis qui avaient des matchs en main.

Les succès de La Fromagerie des Basques sont liés à l’esprit de groupe qui règne au sein de la formation, mais aussi à certaines performances individuelles. Le vétéran Marc-Antoine Michaud a été un atout offensif important pour Trois-Pistoles, lui qui a compté le plus de points (28), a réussi le plus de coups sûrs (31) et le plus de doubles (8). Soulignons aussi le travail de Nicolas Thibault qui a réussi 4 circuits, un sommet dans la ligue.

SÉRIES

En séries, la Fromagerie des Basques retrouvera les Ambassadeurs Desjardins de Lévis. Cette équipe a récolté 6 victoires et 14 défaites en 20 matchs. Trois-Pistoles a eu le dessus lors des deux rencontres disputées contre cette équipe.

La série 3 de 5 commencera ce dimanche 15 aout au Stade-Paul-Émile Dubé. Les parties du programme double débuteront à 13 h 30 et 16 h 30.