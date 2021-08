Un combat de 6 rounds pour Leïla Beaudoin en septembre 

La boxeuse Leïla Beaudoin connaît maintenant la date de son prochain combat professionnel. L’athlète originaire du Témiscouata retrouvera le ring dans le cadre d’un affrontement de six rounds, le 23 septembre, à l’occasion d’un gala d’Eye of the Tiger Management qui aura lieu au Centre Vidéotron de Québec.

Le quatrième combat de la carrière professionnelle de la boxeuse aura ainsi lieu dans sa ville d’adoption. C’est du même coup un retour attendu en province pour l’athlète qui a dû faire le voyage au Mexique pour combattre dans la dernière année.

Leïla Beaudoin livrera son plus long combat jusqu’à présent chez les pros, aux côtés d’Arslanbek Makhmudov, Christian Mbilli et Steven Butler, des boxeurs reconnus internationalement qui se retrouvent tous sur la même carte. Pour le moment, on ignore l’identité de son adversaire.

L’athlète témiscouataine est toujours invaincue chez les pros, elle qui a signé sa dernière victoire en novembre 2020, au Mexique, grâce à un premier K.O. technique.

En janvier dernier, Leïla Beaudoin avait ensuite vécu un coup dur, lorsqu’un autre combat qu’elle devait mener au Mexique a été annulé en raison d’un test positif de détection de la COVID-19.

«Après le Mexique, ç’a été très très difficile pour moi. J’ai eu des moments qui n’ont pas faciles. Mais j’ai pris le temps de vivre ces choses-là. C’était important de guérir cette blessure-là. Au niveau de la confiance, c’était important de prendre le temps de revenir à 100 %. Aujourd’hui, je suis prête, je me sens encore meilleure et encore plus en forme», a-t-elle déclaré lors du point de presse, mardi.

«Je ne sais pas contre qui je vais me battre, mais je m’en fous. Je vais me battre contre n’importe qui», a-t-elle ajouté, soulignant qu’elle vise toujours le K.O.

En fonction des directives actuelles de la Santé publique, quelque 4000 spectateurs devraient pouvoir se réunir pour assister à la soirée.

Plus de détails suivront...