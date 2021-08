Une fin de semaine pour le baseball féminin à Rivière-du-Loup 

Le stade de baseball municipal de Rivière-du-Loup accueillera des matchs bien spéciaux à la fin mois d’aout, alors que les meilleures joueuses de baseball de moins de16 ans de la province seront en visite pour y présenter une clinique sur le baseball féminin et affronter des équipes locales.

Ce sera une belle occasion pour les joueuses de baseball de la région de voir à l’œuvre Alex-Ann Gamache dans l’uniforme de l’Équipe Québec. L’athlète originaire de Saint-Antonin, développée par les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, est la seule représentante du Bas-Saint-Laurent dans cette catégorie au niveau provincial.

La fin de semaine bien spéciale se déroulera les 21 et 22 aout. Le samedi, une partie entre l’Équipe Québec et une équipe formée d’étoiles U15 A du Bas-Saint-Laurent, à 16 h, sera précédée par une pratique d’avant-match en début d’après-midi. Dimanche, une clinique de baseball féminin sera animée par les joueuses de l’Équipe Québec vers 10 h. Deux autres matchs seront ensuite présentés à 13 h et 15 h 30.

Soulignons qu’une invitée spéciale, Karine Gagné, ancienne joueuse de l’équipe nationale de baseball, sera aussi présente lors de la clinique du dimanche. L’athlète, établie à Rimouski depuis cinq ans, a accepté de partager son parcours avec les jeunes athlètes. Elle en profitera aussi pour leur donner de précieux conseils.

L’événement a l’objectif de promouvoir le baseball féminin dans la région. Le comité organisateur espère qu’il pourra attirer le plus de joueuses possibles pour cette activité.

Il est d’ailleurs possible de trouver le formulaire d’inscription sur la page Facebook de Baseball féminin Bas-St-Laurent. La date limite pour s'inscrire est le 17 aout.