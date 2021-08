Thomas Levasseur, Mathis McNicoll-Belzile et Justin Michaud au camp de l’Océanic

Des joueurs de hockey de la région auront bientôt la chance de démontrer leur talent auprès de l’Océanic de Rimouski. Thomas Levasseur des Albatros du Collège Notre-Dame, de même que Mathis McNicoll-Belzile et Justin Michaud des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, ont reçu une invitation afin de participer au prochain camp d’entrainement de l’équipe de toute une région.

Thomas Levasseur, 17 ans, est un défenseur apprécié pour sa fiabilité en défensive, sa bonne première passe, son intelligence et son éthique de travail. L’athlète de Rivière-du-Loup a percé l’alignement midget AAA des Albatros cette saison, après avoir fait partie de la formation midget Espoir l’année précédente. Malheureusement, la pandémie a fait en sorte qu’il n’a pu se faire valoir au niveau supérieur.

«On a joué quelques parties contre le Cégep de Rimouski, mais c’est tout. C’est certain que c’est une crainte que les joueurs avaient de ne pas pouvoir se faire voir par les équipes de la LHJMQ. Je suis fier d’être invité, c’est une belle opportunité», a-t-il partagé.

Pour le camp, il sera accompagné d’un de ses amis, Philippe Labrie, un autre défenseur des Albatros qui a été repêché l’an dernier par l’Océanic. Il s’y présentera en étant confiant qu’il puisse faire sa place. «Tout le monde va être égal au camp. Si je suis invité, c’est qu’ils estiment que je peux répondre à un besoin. C’est certain que je vais tout donner.»

MCNICOLL-BELZILE ET MICHAUD

Mathis McNicoll-Belzile est un défenseur de Trois-Pistoles qui aime appuyer l’attaque. En 2019-2020, le hockeyeur de 17 ans, membre de l’équipe M18 mineur des Sphinx, a récolté 8 buts et 11 mentions d’aide pour 19 points en 26 matchs. Fait intéressant : Mathis est aussi le fils d’Éric Belzile qui a joué deux saisons avec l’Océanic de Rimouski entre 1995 et 1997.

«Je suis très heureux d’avoir l’occasion de me faire valoir, c’est vraiment une opportunité à saisir», a-t-il souligné, concédant que ce serait «spécial» de porter le même uniforme que son père dans le junior majeur. «J’ai même encore ses vieux chandails de l’Océanic accrochés dans ma chambre. Nous en avons parlé un peu mais pas plus que ça, il me laisse vivre l’expérience à 100% et je sais qu’il est très fier de moi.»

Pour sa part, Justin Michaud est un attaquant originaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Il a joué pour les Cyclones midget Espoir et l’École Cardinal-Roy, avant de joindre l’entourage des Sphinx cette année.

Les athlètes ont été contactés dans les dernières semaines et seront présents à Rimouski le 16 aout avec les autres recrues invitées. Ils auront quelques jours pour illustrer leurs habiletés avant une première série de coupures. Les vétérans de la formation actuelle se joindront au groupe par la suite.

Selon l'organisation, la liste complète des joueurs invités sera diffusée dans les prochains jours.