Une médaille d'or au javelot pour Vincent Gagnon

Quatre athlètes du Club Filoup représentaient la région lors des championnats québécois junior et senior d'athlétisme disputés à Sherbrooke, les 31 juillet et 1er août. Ils ont très bien fait, récolant quatre médailles (1 d’or, 2 en argent, 1 de bronze), un standard en Sport-études, deux records du Club et un top 6 mondial.

Au javelot, l’athlète-entraineur louperivois, Vincent Gagnon, a terminé sa saison sur son dernier lancé gagnant. Il a réussi un tir de 49m62 ce qui a lui a donné près d’un mètre d’avance sur son plus proche rival. Le jeune homme, médaillé d’or et champion provincial, aura la chance de se perfectionner en septembre lors d’un camp de lanceurs à Sherbrooke.

Athlète non-voyant (T-12), Benjamin Ouellet a de son côté terminé sa saison avec un record personnel et un record du Club, avec un temps de 2:14,40 au 800m. Cette performance le place au 3e rang dans la catégorie T-12 au niveau mondial pour la saison 2021 et 3e de tous les temps au Canada. Une performance à souligner.

Antoine Lavoie a réussi son pari, réussissant un record personnel au 100m en 12.61 et en méritant une médaille d’argent au javelot (800g) avec un jet de 35m93. Il a du même coup réussi son standard du Sport-études.

Enfin, Adam Beaulieu est le seul double médaillé du groupe. Il a obtenu le bronze au 400m et l’argent au 400m haies avec un temps de 60.95, ce qui lui permet d’établir le record du club U20 (junior) dans cette discipline.